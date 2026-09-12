Смеситель кухонный с вытягивающимся изливом Logic D3007522 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель кухонный с вытягивающимся изливом Logic D3007522 черный
Оригинальное решение для кухни - смеситель для мойки с вытягивающимся изливом. В носике смесителя встроен вытягивающийся душ, благодаря которому так просто поддерживать гигиеническую чистоту на кухне и наполнять любые емкости!. Утонченный элегантный дизайн сохранит свою актуальность на долгие годы и останется украшением на вашей кухне. Удобная эргономичная ручка-стик обеспечивает легкое управление напором воды в одно касание. Для экономии расхода воды в смеситель установлен аэратор, который насыщает струю воды воздухом обеспечивая хороший напор даже при низком давлении в системе.Помимо этого, в моделипрослеживается немецкая педантичность и продуманность в деталях: эргономичная ручка, поворотный излив
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