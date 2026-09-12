Смеситель для раковины Dorff Logic D3002101SS нержавеющая сталь
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Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%6 790 руб. 7 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680933
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х7
Вес, кг.
1.9
Описание товара Смеситель для раковины Dorff Logic D3002101SS нержавеющая сталь
Смеситель для умывальника Dorff Logic поворотный D3002101SS из коллекции Logic в востребованном цвете нержавеющая сталь подойдет на раковину любого размера, а поворотный излив даст максимальный функционал.
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Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Смеситель для умывальника Dorff Logic поворотный D3002101SS из коллекции Logic в востребованном цвете нержавеющая сталь подойдет на раковину любого размера, а поворотный излив даст максимальный функционал.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смеситель для раковины Dorff Logic D3002101SS нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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