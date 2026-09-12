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Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото

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Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото - фото 1
Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото - фото 2
Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото - фото 3
Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Высота излива
200.3
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 
Начислим 1140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680795
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото
18 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
200.3
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото

Долгожданное пополнение коллекции Scandinavian Pure! Классика минималистичного скандинавского дизайна теперь в новом притягательном цвете Brushed Pink Gold. Цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное брашированное покрытие надежно защищает золотую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
200.3
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Scandinavian Pure! Классика минималистичного скандинавского дизайна теперь в новом притягательном цвете Brushed Pink Gold. Цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное брашированное покрытие надежно защищает золотую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 360250600 золото - этот товар вы можете купить по цене 18990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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