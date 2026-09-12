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Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро

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Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро - фото 1
Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро - фото 2
Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро - фото 3
Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро - фото 1
  • Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро - фото 2
  • Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро - фото 3
  • Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679469
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Характеристики

Бренд
Technics
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро

Наушники Technics представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности для истинных меломанов. Эти внутриканальные наушники отличаются элегантным серебристым дизайном, который прекрасно дополняет современный городской образ.

Отзывы о товаре Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро




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Характеристики
Бренд
Technics
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Technics представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности для истинных меломанов. Эти внутриканальные наушники отличаются элегантным серебристым дизайном, который прекрасно дополняет современный городской образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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