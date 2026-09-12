Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Одновременная зарядка двух устройств
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679330
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSPT-10000, 10000мAч, черный
Портативный аккумулятор Cactus CS-PBFSPT-10000 имеет оригинальный двухцветный дизайн, корпус выполнен из пластика. Также, данная модель оснащена съёмной трёхсекционной солнечной панелью и ярким фонариком, что идеально подойдёт для любителей off-road. В его основе используется высококачественный Li-pol элемент, ёмкостью 10000 мАч. Такая емкость позволяет несколько раз восполнить заряд смартфона, смарт-часов, МР3-плеера или других устройств. Все разъёмы расположены на верхней грани корпуса аккумулятора. Модель оснащена двумя USB-разъёмами с max током 2.1А. Для восполнения заряда самого аккумулятора в комплекте поставляется кабель USB Type-C или micro-USB для подключения к зарядному блоку через соответствующий разъём. Или же можно восполнить заряд с помощью солнечного света (входная мощность 5V/0.25A). LED-индикатор на корпусе показывает состояние заряда. Устройство обладает электронной системой защиты от перезарядки и коротких замыканий.
Портативный аккумулятор Cactus CS-PBFSPT-10000 имеет оригинальный двухцветный дизайн, корпус выполнен из пластика. Также, данная модель оснащена съёмной трёхсекционной солнечной панелью и ярким фонариком, что идеально подойдёт для любителей off-road. В его основе используется высококачественный Li-pol элемент, ёмкостью 10000 мАч. Такая емкость позволяет несколько раз восполнить заряд смартфона, смарт-часов, МР3-плеера или других устройств. Все разъёмы расположены на верхней грани корпуса аккумулятора. Модель оснащена двумя USB-разъёмами с max током 2.1А. Для восполнения заряда самого аккумулятора в комплекте поставляется кабель USB Type-C или micro-USB для подключения к зарядному блоку через соответствующий разъём. Или же можно восполнить заряд с помощью солнечного света (входная мощность 5V/0.25A). LED-индикатор на корпусе показывает состояние заряда. Устройство обладает электронной системой защиты от перезарядки и коротких замыканий.
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSPT-10000, 10000мAч, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSPT-10000, 10000мAч, черный