Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
отвертки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679066
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
14
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х5
Вес, кг.
1.33
Описание товара Gigant Набор отверток 14 штук GSS 14
Набор отверток Gigant 14 штук GSS 14 предназначен для эксплуатации при строительных, ремонтных, монтажных и демонтажных работах. Отвертки имеют крестовой или прямой шлицы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
монтажный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
14
Шлицы отверток
прямой (SL), крестообразный (PH)
Страна производитель
Китай
Набор отверток Gigant 14 штук GSS 14 предназначен для эксплуатации при строительных, ремонтных, монтажных и демонтажных работах. Отвертки имеют крестовой или прямой шлицы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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