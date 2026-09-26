Набор ручного инструмента Bort BTK-19
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Характеристики
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-19
Представьте себе ситуацию, когда для решения бытовой задачи или небольшого ремонта вам требуется целый арсенол инструментов, но под рукой оказывается лишь старая отвертка. Знакомая картина? С набором инструментов Bort BTK-19 такие проблемы остаются в прошлом. Это универсальное решение для дома, гаража или дачи, которое собрало в себе все самое необходимое для широкого спектра работ. Девятнадцать предметов, аккуратно размещенные в удобном кейсе, готовы прийти на выручку в любой момент. Вам больше не придется искать по всему дому, чем подтянуть болт, открутить саморез или перекусить провод. Комплект продуман до мелочей. Его основу составляют надежные слесарные инструменты. Ударопрочный молоток с уверенностью справится с забиванием и демонтажем. Плоскогубцы и клещи обеспечат сильную хватку для работы с различными деталями. Острые бокорезы легко разрежут провод или изолирующий материал. А разводной ключ с плавной регулировкой заменит собой целый набор гаечных ключей, что особенно ценно при работе с метизами разного размера. Отдельного внимания заслуживает комплект отверток и бит. В набор входят две удобные рукоятки отверток и универсальный битодержатель, который превращает их в мощный и многофункциональный инструмент для работы с крепежом. В вашем распоряжении оказывается целая коллекция из десяти сменных бит. Среди них есть крестовые насадки трех размеров PH1, PH2 и PH3, которые идеально подходят для самых распространенных саморезов и шурупов. Для винтов с прямым шлицем предусмотрены четыре биты SL4, SL5, SL6 и SL7. А для шестигранных соединений в комплекте имеются три насадки H3, H4 и H5. Такой выбор позволяет с легкостью собрать мебель, установить полку, починить бытовую технику или затянуть любой крепеж, который встретится вам в процессе работы. Все эти инструменты хранятся в прочном и компактном кейсе. Он не только обеспечивает порядок и сохранность каждого предмета, но и делает набор мобильным. Закрытый кейс с надежными замками позволяет безопасно и удобно переносить или перевозить комплект, а специальные гнезда для каждого инструмента позволяют быстро найти нужный предмет и так же легко его вернуть на место. Набор инструментов Bort BTK-19 — это ваша личная мастерская в чемодане, готовая к работе в любой момент. Он станет умным приобретением, которое сэкономит ваше время, силы и избавит от необходимости покупать каждый инструмент по отдельности.
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Теги товара: универсальные, с отвертками
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Теги товара: универсальные, с отвертками
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