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Набор ручного инструмента Bort BTK-19 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ручного инструмента Bort BTK-19

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, отвертка-битодержатель, клещи
Комплектация
10 x биты, 2 x отвёртка, битодержатель, бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, плоскогубцы, рулетка
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-19 - фото 1
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-19 - фото 2
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-19 - фото 3
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-19 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ручного инструмента Bort BTK-19
2 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, отвертка-битодержатель, клещи
Комплектация
10 x биты, 2 x отвёртка, битодержатель, бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, плоскогубцы, рулетка
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
3
Количество бит, шт
10
Тип бит
SL4, PH1, PH2, PH3
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-19

Представьте себе ситуацию, когда для решения бытовой задачи или небольшого ремонта вам требуется целый арсенол инструментов, но под рукой оказывается лишь старая отвертка. Знакомая картина? С набором инструментов Bort BTK-19 такие проблемы остаются в прошлом. Это универсальное решение для дома, гаража или дачи, которое собрало в себе все самое необходимое для широкого спектра работ. Девятнадцать предметов, аккуратно размещенные в удобном кейсе, готовы прийти на выручку в любой момент. Вам больше не придется искать по всему дому, чем подтянуть болт, открутить саморез или перекусить провод. Комплект продуман до мелочей. Его основу составляют надежные слесарные инструменты. Ударопрочный молоток с уверенностью справится с забиванием и демонтажем. Плоскогубцы и клещи обеспечат сильную хватку для работы с различными деталями. Острые бокорезы легко разрежут провод или изолирующий материал. А разводной ключ с плавной регулировкой заменит собой целый набор гаечных ключей, что особенно ценно при работе с метизами разного размера. Отдельного внимания заслуживает комплект отверток и бит. В набор входят две удобные рукоятки отверток и универсальный битодержатель, который превращает их в мощный и многофункциональный инструмент для работы с крепежом. В вашем распоряжении оказывается целая коллекция из десяти сменных бит. Среди них есть крестовые насадки трех размеров PH1, PH2 и PH3, которые идеально подходят для самых распространенных саморезов и шурупов. Для винтов с прямым шлицем предусмотрены четыре биты SL4, SL5, SL6 и SL7. А для шестигранных соединений в комплекте имеются три насадки H3, H4 и H5. Такой выбор позволяет с легкостью собрать мебель, установить полку, починить бытовую технику или затянуть любой крепеж, который встретится вам в процессе работы. Все эти инструменты хранятся в прочном и компактном кейсе. Он не только обеспечивает порядок и сохранность каждого предмета, но и делает набор мобильным. Закрытый кейс с надежными замками позволяет безопасно и удобно переносить или перевозить комплект, а специальные гнезда для каждого инструмента позволяют быстро найти нужный предмет и так же легко его вернуть на место. Набор инструментов Bort BTK-19 — это ваша личная мастерская в чемодане, готовая к работе в любой момент. Он станет умным приобретением, которое сэкономит ваше время, силы и избавит от необходимости покупать каждый инструмент по отдельности.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ручного инструмента Bort BTK-19




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
19
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, отвертка-битодержатель, клещи
Комплектация
10 x биты, 2 x отвёртка, битодержатель, бокорезы, клещи, ключ разводной, молоток, плоскогубцы, рулетка
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
3
Количество бит, шт
10
Тип бит
SL4, PH1, PH2, PH3
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе ситуацию, когда для решения бытовой задачи или небольшого ремонта вам требуется целый арсенол инструментов, но под рукой оказывается лишь старая отвертка. Знакомая картина? С набором инструментов Bort BTK-19 такие проблемы остаются в прошлом. Это универсальное решение для дома, гаража или дачи, которое собрало в себе все самое необходимое для широкого спектра работ. Девятнадцать предметов, аккуратно размещенные в удобном кейсе, готовы прийти на выручку в любой момент. Вам больше не придется искать по всему дому, чем подтянуть болт, открутить саморез или перекусить провод. Комплект продуман до мелочей. Его основу составляют надежные слесарные инструменты. Ударопрочный молоток с уверенностью справится с забиванием и демонтажем. Плоскогубцы и клещи обеспечат сильную хватку для работы с различными деталями. Острые бокорезы легко разрежут провод или изолирующий материал. А разводной ключ с плавной регулировкой заменит собой целый набор гаечных ключей, что особенно ценно при работе с метизами разного размера. Отдельного внимания заслуживает комплект отверток и бит. В набор входят две удобные рукоятки отверток и универсальный битодержатель, который превращает их в мощный и многофункциональный инструмент для работы с крепежом. В вашем распоряжении оказывается целая коллекция из десяти сменных бит. Среди них есть крестовые насадки трех размеров PH1, PH2 и PH3, которые идеально подходят для самых распространенных саморезов и шурупов. Для винтов с прямым шлицем предусмотрены четыре биты SL4, SL5, SL6 и SL7. А для шестигранных соединений в комплекте имеются три насадки H3, H4 и H5. Такой выбор позволяет с легкостью собрать мебель, установить полку, починить бытовую технику или затянуть любой крепеж, который встретится вам в процессе работы. Все эти инструменты хранятся в прочном и компактном кейсе. Он не только обеспечивает порядок и сохранность каждого предмета, но и делает набор мобильным. Закрытый кейс с надежными замками позволяет безопасно и удобно переносить или перевозить комплект, а специальные гнезда для каждого инструмента позволяют быстро найти нужный предмет и так же легко его вернуть на место. Набор инструментов Bort BTK-19 — это ваша личная мастерская в чемодане, готовая к работе в любой момент. Он станет умным приобретением, которое сэкономит ваше время, силы и избавит от необходимости покупать каждый инструмент по отдельности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
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Набор ручного инструмента Bort BTK-19 - стоимость товара 2560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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