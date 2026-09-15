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Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858)

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Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 1
Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 2
Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 3
Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 4
Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
5
Комплектация
трещотка
  • Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 1
  • Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 2
  • Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 3
  • Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 4
  • Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649158
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858)
2 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
5
Комплектация
трещотка
Количество бит, шт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х9
Вес, кг.
1.08

Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858)

Набор комбинированных трещоточных ключей, СRV, 5 шт. 8-17 мм GROSS 14858 используется для обслуживания резьбовых соединений. Ключи имеют двухстороннюю конструкцию, где с одной стороны расположена усиленная рожковая головка, а с другой — накидная трещоточная со 100 зубьями. Инструменты обеспечивают удобство работы в труднодоступных местах. Ключи выполнены из высокопрочной хромванадиевой стали, имеют увеличенный ресурс работы, выдерживают интенсивные нагрузки



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
5
Комплектация
трещотка
Количество бит, шт
5
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных трещоточных ключей, СRV, 5 шт. 8-17 мм GROSS 14858 используется для обслуживания резьбовых соединений. Ключи имеют двухстороннюю конструкцию, где с одной стороны расположена усиленная рожковая головка, а с другой — накидная трещоточная со 100 зубьями. Инструменты обеспечивают удобство работы в труднодоступных местах. Ключи выполнены из высокопрочной хромванадиевой стали, имеют увеличенный ресурс работы, выдерживают интенсивные нагрузки


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 5 шт. 8- 17 мм Gross (14858) - купить по цене 2450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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