Набор комбинированных ключей 16 штук Gigant GCWS16
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
16
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679063
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
16
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
16
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х6
Вес, кг.
1.62
Описание товара Набор комбинированных ключей 16 штук Gigant GCWS16
Набор комбинированных ключей 16 шт. Gigant GCWS16 представлен в расширенной комплектации с популярным размерным рядом. Каждый элемент набора сочетает в себе два вида ключа - рожковый и накидной. Для надежного хранения и транспортировки ключи поставляются в удобной сумке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный
Количество предметов, шт
16
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
16
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
24
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных ключей 16 шт. Gigant GCWS16 представлен в расширенной комплектации с популярным размерным рядом. Каждый элемент набора сочетает в себе два вида ключа - рожковый и накидной. Для надежного хранения и транспортировки ключи поставляются в удобной сумке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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