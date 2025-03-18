Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для бит, гибкий удлинитель для головок, держатель для бит, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%11 180 руб. 19 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679058
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для бит, гибкий удлинитель для головок, держатель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шарообразный шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
HEX 2
Количество бит, шт
151
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х43х10
Вес, кг.
12.38
Описание товара Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151
Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151 представлен в максимальной комплектации с широким размерным рядом. Все модели изготовлены из высококачественной стали, что придает им особую прочность и продлевает срок службы. Набор поставляется в ударопрочном кейсе. Это обеспечивает удобное хранение и транспортировку инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 190 руб. 15 990 руб.2798 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-86
-
В наличииЦена 11 210 руб.2803 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 109 предметов G...
-
В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gro...
-
В наличииЦена 11 520 руб.2880 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15803, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковы...
-
В наличииЦена 11 860 руб.2965 руб. в СплитНабор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002)
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 98 предмет...
-
В наличииЦена 12 090 руб.3023 руб. в СплитНабор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов)
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов...
-
В наличииЦена 12 350 руб.3088 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, ...
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gr...
-
В наличииЦена 13 220 руб.3305 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gr...
-
В наличииЦена 14 540 руб.3635 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 119 пр...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для бит, гибкий удлинитель для головок, держатель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шарообразный шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
HEX 2
Количество бит, шт
151
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151 представлен в максимальной комплектации с широким размерным рядом. Все модели изготовлены из высококачественной стали, что придает им особую прочность и продлевает срок службы. Набор поставляется в ударопрочном кейсе. Это обеспечивает удобное хранение и транспортировку инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Комментарий:
душевный набор!!! уволился с работы, пришлось сдать, на этот раз приобрёл его же!!!
Достоинства:
Комментарий:
Приятный набор. Мелкозубая трещётка.
Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151
Достоинства:
Комментарий:
душевный набор!!! уволился с работы, пришлось сдать, на этот раз приобрёл его же!!!
Достоинства:
Комментарий:
Приятный набор. Мелкозубая трещётка.