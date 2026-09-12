Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679055
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х8
Вес, кг.
6.98
Описание товара Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108
Набор инструментов представляет собой многофункциональный комплект, который предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля. Рабочие части набора выполнены из хромованадиевой стали, которая отличается долговечностью и износостойкостью. Трещотки оснащены большим количеством зубьев. Инструмент поставляется в кейсе из экологичного пластика.Тип крепления свечи в свечной головке - уплотнительная резинка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E)
Страна производитель
Китай
Набор инструментов представляет собой многофункциональный комплект, который предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля. Рабочие части набора выполнены из хромованадиевой стали, которая отличается долговечностью и износостойкостью. Трещотки оснащены большим количеством зубьев. Инструмент поставляется в кейсе из экологичного пластика.Тип крепления свечи в свечной головке - уплотнительная резинка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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