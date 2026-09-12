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Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108

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Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 1
Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 2
Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 3
Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 4
Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 5
Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 6
Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 7
Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 8
Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 9
Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 1
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 2
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 3
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 4
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 5
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 6
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 7
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 8
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 9
  • Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679055
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х8
Вес, кг.
6.98

Описание товара Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108

Набор инструментов представляет собой многофункциональный комплект, который предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля. Рабочие части набора выполнены из хромованадиевой стали, которая отличается долговечностью и износостойкостью. Трещотки оснащены большим количеством зубьев. Инструмент поставляется в кейсе из экологичного пластика.Тип крепления свечи в свечной головке - уплотнительная резинка.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Gigant Набор инструментов 108 предметов GAS 108




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов представляет собой многофункциональный комплект, который предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля. Рабочие части набора выполнены из хромованадиевой стали, которая отличается долговечностью и износостойкостью. Трещотки оснащены большим количеством зубьев. Инструмент поставляется в кейсе из экологичного пластика.Тип крепления свечи в свечной головке - уплотнительная резинка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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