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Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey

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Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 1
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 2
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 3
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 4
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 5
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 6
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 7
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 8
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 9
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 10
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 11
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 12
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 13
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 14
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 15
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 16
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 17
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 18
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 19
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 20
Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 1
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 2
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 3
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 4
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 5
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 6
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 7
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 8
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 9
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 10
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 11
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 12
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 13
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 14
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 15
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 16
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 17
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 18
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 19
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 20
  • Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
12 150 руб.  15 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679030
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Планшеты
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey

Планшет с продвинутыми мультимедийными характеристиками Digma Pro HIT 16 создан для продуктивной работы и развлечений. На 10.4-дюймовом дисплее комфортно набирать или читать текст, обрабатывать фото, играть, смотреть фильмы. IPS-матрица с разрешением 2000х1200 пикселей отображает красочную, четкую и контрастную картинку. Установлены основная камера на 13 Мп и фронтальная – на 5 Мп. Достоинство гаджета – прочный и стильный металлический корпус. Планшет обладает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Есть слот для microSD объемом до 1 ТБ. Этого достаточно для хранения приложений, фото и музыки, игр и фильмотеки. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет Unisoc T616 с частотой 2 ГГц. Планшет работает на ОС Android 13. Имеются встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС. Можно установить две сим-карты Nano-SIM. Есть аудиоразъем для наушников. Модель оснащена мощным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Предусмотрена быстрая зарядка через порт USB Type-C.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Планшеты
Описание
Планшет с продвинутыми мультимедийными характеристиками Digma Pro HIT 16 создан для продуктивной работы и развлечений. На 10.4-дюймовом дисплее комфортно набирать или читать текст, обрабатывать фото, играть, смотреть фильмы. IPS-матрица с разрешением 2000х1200 пикселей отображает красочную, четкую и контрастную картинку. Установлены основная камера на 13 Мп и фронтальная – на 5 Мп. Достоинство гаджета – прочный и стильный металлический корпус. Планшет обладает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Есть слот для microSD объемом до 1 ТБ. Этого достаточно для хранения приложений, фото и музыки, игр и фильмотеки. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет Unisoc T616 с частотой 2 ГГц. Планшет работает на ОС Android 13. Имеются встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС. Можно установить две сим-карты Nano-SIM. Есть аудиоразъем для наушников. Модель оснащена мощным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Предусмотрена быстрая зарядка через порт USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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