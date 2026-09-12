Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro HIT 16 T616 6/128Gb Grey
Планшет с продвинутыми мультимедийными характеристиками Digma Pro HIT 16 создан для продуктивной работы и развлечений. На 10.4-дюймовом дисплее комфортно набирать или читать текст, обрабатывать фото, играть, смотреть фильмы. IPS-матрица с разрешением 2000х1200 пикселей отображает красочную, четкую и контрастную картинку. Установлены основная камера на 13 Мп и фронтальная – на 5 Мп. Достоинство гаджета – прочный и стильный металлический корпус. Планшет обладает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Есть слот для microSD объемом до 1 ТБ. Этого достаточно для хранения приложений, фото и музыки, игр и фильмотеки. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет Unisoc T616 с частотой 2 ГГц. Планшет работает на ОС Android 13. Имеются встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС. Можно установить две сим-карты Nano-SIM. Есть аудиоразъем для наушников. Модель оснащена мощным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Предусмотрена быстрая зарядка через порт USB Type-C.
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