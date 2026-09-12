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Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black

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Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 1
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 2
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 3
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 4
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 5
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 6
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 7
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 8
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 9
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 10
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 11
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 12
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 13
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 14
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 15
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 16
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 17
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 18
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 19
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 20
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 21
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 22
Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогрили
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 1
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 2
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 3
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 4
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 5
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 6
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 7
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 8
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 9
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 10
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 11
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 12
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 13
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 14
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 15
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 16
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 17
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 18
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 19
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 20
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 21
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 22
  • Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678800
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Характеристики

Бренд
Karingbee
Тип товара
Аэрогрили
Размеры в упаковке, см
38х36х31
Вес, кг.
5

Описание товара Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black

Аэрофритюрница электрическая оснащена 8 программами приготовления.Общий объем составляет 8 л. Аэрогриль также сочетает в себе функцию мультипечи мощностью 1400 Вт. Внутреннее покрытие чаши антипригарное. Системы защиты: ручки с защитой от жара, термоизолированный корпус, отключение нагрева при открытии крышки, автовыключение.

Отзывы о товаре Аэрофритюрница KaringBee JD1189 Black




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Характеристики
Бренд
Karingbee
Тип товара
Аэрогрили
Описание
Аэрофритюрница электрическая оснащена 8 программами приготовления.Общий объем составляет 8 л. Аэрогриль также сочетает в себе функцию мультипечи мощностью 1400 Вт. Внутреннее покрытие чаши антипригарное. Системы защиты: ручки с защитой от жара, термоизолированный корпус, отключение нагрева при открытии крышки, автовыключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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