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Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A)

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Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A) - фото 5
Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A) - фото 1
  • Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A) - фото 2
  • Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A) - фото 3
  • Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A) - фото 4
  • Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A) - фото 5
  • Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678123
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M3
Модель процессора
M3
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M3 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A)

Apple дарит новое измерение комфорта для работы и творчества: большой 15,3-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1664 позволяет уместить больше информации и наслаждаться красочными деталями. Корпус из алюминия не только придаёт ноутбуку премиальный вид, но и сохраняет лёгкость и прочность даже при интенсивном использовании. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к важным файлам. Мощный процессор Apple и оперативная память LPDDR5 максимально раскрывают возможности Mac OS — всё работает плавно и мгновенно. Подсветка клавиатуры создаёт комфортные условия для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный доступ. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает приятную глазу картинку при длительной работе.

Отзывы о товаре Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M3
Модель процессора
M3
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M3 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple дарит новое измерение комфорта для работы и творчества: большой 15,3-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1664 позволяет уместить больше информации и наслаждаться красочными деталями. Корпус из алюминия не только придаёт ноутбуку премиальный вид, но и сохраняет лёгкость и прочность даже при интенсивном использовании. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к важным файлам. Мощный процессор Apple и оперативная память LPDDR5 максимально раскрывают возможности Mac OS — всё работает плавно и мгновенно. Подсветка клавиатуры создаёт комфортные условия для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный доступ. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает приятную глазу картинку при длительной работе.
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Доставка
Отзывы


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