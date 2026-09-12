Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A)
Apple дарит новое измерение комфорта для работы и творчества: большой 15,3-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1664 позволяет уместить больше информации и наслаждаться красочными деталями. Корпус из алюминия не только придаёт ноутбуку премиальный вид, но и сохраняет лёгкость и прочность даже при интенсивном использовании. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к важным файлам. Мощный процессор Apple и оперативная память LPDDR5 максимально раскрывают возможности Mac OS — всё работает плавно и мгновенно. Подсветка клавиатуры создаёт комфортные условия для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный доступ. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает приятную глазу картинку при длительной работе.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 112 110 руб.28028 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 112 860 руб.28215 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
-
В наличииЦена 113 140 руб.28285 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 113 140 руб.28285 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 114 250 руб.28563 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 117 420 руб.29355 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 121 070 руб.30268 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 121 380 руб.30345 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 530 руб.31133 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 125 350 руб.31338 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 126 860 руб.31715 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук APPLE MacBook Air 15 Starlight (MXD33LL/A)