Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black
Благодаря комплектации процессором Intel Core Ultra и поддержке технологий искусственного интеллекта ноутбук ThinkPad E16 отличается высочайшим уровнем производительности. Для ее оптимизации предусмотрен специальный ИИ-механизм с блоком нейронной обработки (NPU), позволяющий работать на пике продуктивности в любом месте. Решайте множество задач одновременно даже в режиме автономной работы — включите автокадрирование, размытие фона и улучшение качества изображения при слабом освещении во время онлайн-встреч.
Ноутбук ThinkPad E16 оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком — идеальное решение для работы с финансовыми сервисами, анализа данных и обработки больших цифровых массивов. Оставьте мышь в прошлом и перемещайтесь по системе с помощью сенсорной панели или манипулятора. Кроме того, двойным нажатием на маленький красный манипулятор можно открыть меню ThinkPad Quick, чтобы оптимизировать аудиовизуальные эффекты, настраивать оповещения о выключении звука и даже делать заметки с помощью панели инструментов Dictation Toolbar, позволяющей с легкостью преобразовывать речь в текст.
Ноутбук оснащен впечатляющим дисплеем с поддержкой широкого спектра разрешений, отличающимся предельно детализированным и ярким изображением. Сосредоточьтесь на совещаниях и взаимодействуйте с коллегами максимально эффективно. Эта модель идеально подходит для тех, кто постоянно находится в разъездах или работает из дома. Кроме того, ноутбук оснащен аудиосистемой Harman с поддержкой технологии Dolby Atmos, обеспечивая идеальное звучание при воспроизведении любимых медиафайлов и кристально чистый звук во время сеанса видеоконференцсвязи.
Мы ориентируемся на стандарты Министерства обороны США MIL-STD 810H, чтобы обеспечить идеальное сочетание максимальной надежности и исключительной долговечности ноутбуков ThinkPad. Эти ноутбуки протестированы на соответствие 12 строгим стандартам, прошли 26 различных тестов и более чем 200 проверок качества работы в экстремальных условиях. Они не подведут ни при каких обстоятельствах и будут надежно работать среди арктических снегов и пыльных бурь, в условиях экстремальных температур, повышенной влажности и перепадов давления, а также выдержат вибрационную и другую нагрузку.
Дополнительную защиту ноутбука ThinkPad E16 обеспечивают технологии биометрии — от сканера отпечатка пальца, встроенного в кнопку питания, до программы распознавания лиц, работающей совместно с ИК-камерой. Наша надежная система безопасности ThinkShield включает дискретный модуль доверительной платформы (dTPM) 2.0, отвечающий за шифрование важных данных. Кроме того, технология Intel Threat Detection на базе искусственного интеллекта обеспечивает защиту от программ-вымогателей, нелегального использования ресурсов вашего устройства для генерации криптовалюты (криптоджекинга). С ноутбуками ThinkPad вы можете быть уверены в том, что безопасность устройства и защита хранящихся на нем данных — это наш главный приоритет.
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Ноутбук ThinkPad E16 оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком — идеальное решение для работы с финансовыми сервисами, анализа данных и обработки больших цифровых массивов. Оставьте мышь в прошлом и перемещайтесь по системе с помощью сенсорной панели или манипулятора. Кроме того, двойным нажатием на маленький красный манипулятор можно открыть меню ThinkPad Quick, чтобы оптимизировать аудиовизуальные эффекты, настраивать оповещения о выключении звука и даже делать заметки с помощью панели инструментов Dictation Toolbar, позволяющей с легкостью преобразовывать речь в текст.
Ноутбук оснащен впечатляющим дисплеем с поддержкой широкого спектра разрешений, отличающимся предельно детализированным и ярким изображением. Сосредоточьтесь на совещаниях и взаимодействуйте с коллегами максимально эффективно. Эта модель идеально подходит для тех, кто постоянно находится в разъездах или работает из дома. Кроме того, ноутбук оснащен аудиосистемой Harman с поддержкой технологии Dolby Atmos, обеспечивая идеальное звучание при воспроизведении любимых медиафайлов и кристально чистый звук во время сеанса видеоконференцсвязи.
Мы ориентируемся на стандарты Министерства обороны США MIL-STD 810H, чтобы обеспечить идеальное сочетание максимальной надежности и исключительной долговечности ноутбуков ThinkPad. Эти ноутбуки протестированы на соответствие 12 строгим стандартам, прошли 26 различных тестов и более чем 200 проверок качества работы в экстремальных условиях. Они не подведут ни при каких обстоятельствах и будут надежно работать среди арктических снегов и пыльных бурь, в условиях экстремальных температур, повышенной влажности и перепадов давления, а также выдержат вибрационную и другую нагрузку.
Дополнительную защиту ноутбука ThinkPad E16 обеспечивают технологии биометрии — от сканера отпечатка пальца, встроенного в кнопку питания, до программы распознавания лиц, работающей совместно с ИК-камерой. Наша надежная система безопасности ThinkShield включает дискретный модуль доверительной платформы (dTPM) 2.0, отвечающий за шифрование важных данных. Кроме того, технология Intel Threat Detection на базе искусственного интеллекта обеспечивает защиту от программ-вымогателей, нелегального использования ресурсов вашего устройства для генерации криптовалюты (криптоджекинга). С ноутбуками ThinkPad вы можете быть уверены в том, что безопасность устройства и защита хранящихся на нем данных — это наш главный приоритет.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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