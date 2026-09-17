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Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20)

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Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 1
Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 2
Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 3
Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 4
Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 5
Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 6
Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 7
Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 8
Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 1
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 2
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 3
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 4
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 5
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 6
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 7
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 8
  • Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748757
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20)

Ноутбук Asus с большим 18-дюймовым экраном создан для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее поле, а IPS-матрица делает изображение приятным для длительного просмотра. За производительность отвечает процессор с частотой 3,8 ГГц в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — можно уверенно работать с несколькими задачами одновременно. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно места для программ, документов и медиafайлов. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и заключён в пластиковый корпус. Asus с крупным экраном, современной памятью DDR5 и скоростным SSD подойдёт тем, кому важны комфортное отображение контента и отзывчивая работа системы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
70 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с большим 18-дюймовым экраном создан для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее поле, а IPS-матрица делает изображение приятным для длительного просмотра. За производительность отвечает процессор с частотой 3,8 ГГц в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — можно уверенно работать с несколькими задачами одновременно. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно места для программ, документов и медиafайлов. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и заключён в пластиковый корпус. Asus с крупным экраном, современной памятью DDR5 и скоростным SSD подойдёт тем, кому важны комфортное отображение контента и отзывчивая работа системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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