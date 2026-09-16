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Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617)

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Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 9
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 10
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 11
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 12
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 13
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 14
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 9
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 10
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 11
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 12
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 13
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 14
  • Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 960 руб. 
Начислим 1792 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733954
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617)
111 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.78

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617)

Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617)

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg (9S7-17L591-1617) - по цене 111960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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