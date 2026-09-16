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Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 510 руб. 
Начислим 1801 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650)
112 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х1
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650)

Ноутбук Asus - это стильное и многофункциональное устройство, которое подойдет как для работы, так и для развлечений. Благодаря изящному алюминиевому корпусу и минималистичному дизайну, этот ноутбук не только производителен, но и выглядит невероятно элегантно. Среди ключевых характеристик можно выделить диагональ экрана в 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения. Хотя экран не сенсорный, высокая детализация и отличная цветопередача делают его идеальным для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Ноутбук оснащен мощным шестиядерным процессором от AMD и интегрированным графическим контроллером AMD Radeon 840M, которые обеспечивают быструю и надежную работу при выполнении сложных задач. Для хранения данных на устройстве установлен SSD объемом 1024 Гб, а 32 Гб оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. Дополнительные преимущества включают в себя поддержание современных стандартов связи с технологией Bluetooth v5.3, наличие двух портов USB Type-C для подключения различных устройств и быстрой передачи данных, а также удобная подсветка клавиатуры, обеспечивающая комфортную работу в темное время суток. Несмотря на высокую производительность, устройство весит всего 1,2 кг, что делает его отличным выбором для пользователей, которым важно сочетание мобильности и функциональности. Это устройство поставляется без установленной операционной системы, что дает вам возможность выбрать и установить ту ОС, которая полностью соответствует вашим предпочтениям и задачам.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus - это стильное и многофункциональное устройство, которое подойдет как для работы, так и для развлечений. Благодаря изящному алюминиевому корпусу и минималистичному дизайну, этот ноутбук не только производителен, но и выглядит невероятно элегантно. Среди ключевых характеристик можно выделить диагональ экрана в 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения. Хотя экран не сенсорный, высокая детализация и отличная цветопередача делают его идеальным для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Ноутбук оснащен мощным шестиядерным процессором от AMD и интегрированным графическим контроллером AMD Radeon 840M, которые обеспечивают быструю и надежную работу при выполнении сложных задач. Для хранения данных на устройстве установлен SSD объемом 1024 Гб, а 32 Гб оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. Дополнительные преимущества включают в себя поддержание современных стандартов связи с технологией Bluetooth v5.3, наличие двух портов USB Type-C для подключения различных устройств и быстрой передачи данных, а также удобная подсветка клавиатуры, обеспечивающая комфортную работу в темное время суток. Несмотря на высокую производительность, устройство весит всего 1,2 кг, что делает его отличным выбором для пользователей, которым важно сочетание мобильности и функциональности. Это устройство поставляется без установленной операционной системы, что дает вам возможность выбрать и установить ту ОС, которая полностью соответствует вашим предпочтениям и задачам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M00650) - по цене 112510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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