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HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}

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HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 1
HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 2
HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 3
HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 4
HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 5
HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 1
  • HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 2
  • HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 3
  • HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 4
  • HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 5
  • HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 900 руб. 
Начислим 1807 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748728
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}
112 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
5.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Втч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}

Ноутбук HP с 16-ядерным процессором и 16 ГБ оперативной памяти создан для быстрой работы в многозадачном режиме: легко переключайтесь между приложениями, документами и ресурсоёмкими задачами. Дискретный графический контроллер nVidia GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти обеспечивает уверенную обработку графики и подходит для визуально насыщенных сценариев. Большой 16-дюймовый экран делает работу с изображениями, таблицами и контентом комфортнее, а SSD объёмом 1024 ГБ обеспечивает много места для файлов и быстрый доступ к ним. HP сочетает производительную начинку, вместительное хранилище и удобный формат для работы, учёбы и развлечений.

Отзывы о товаре HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
5.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Втч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP с 16-ядерным процессором и 16 ГБ оперативной памяти создан для быстрой работы в многозадачном режиме: легко переключайтесь между приложениями, документами и ресурсоёмкими задачами. Дискретный графический контроллер nVidia GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти обеспечивает уверенную обработку графики и подходит для визуально насыщенных сценариев. Большой 16-дюймовый экран делает работу с изображениями, таблицами и контентом комфортнее, а SSD объёмом 1024 ГБ обеспечивает много места для файлов и быстрый доступ к ним. HP сочетает производительную начинку, вместительное хранилище и удобный формат для работы, учёбы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить HP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ SSD1Tb/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - по цене 112900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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