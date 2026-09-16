Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256)
Ноутбук MSI представляет собой высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Он оснащен мощным процессором Intel Core i7 с тактовой частотой 2,5 ГГц, что обеспечивает быструю и надежную работу в многозадачном режиме. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR5, что позволяет запускать ресурсоемкие приложения и работать с большими данными без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 ГБ, обеспечивающий высокую скорость чтения и записи, а также значительное пространство для файлов и программ. Ноутбук оборудован 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и матрицей типа IPS, что гарантирует отличное качество изображения и широкие углы обзора. Частота обновления экрана 144 Гц делает этот ноутбук идеальным выбором для любителей видеоигр, обеспечивая плавность и четкость изображения. Модель поддерживает Bluetooth версии 5.3, обеспечивая быстрый и стабильный беспроводной соединение с различными устройствами. Вес ноутбука составляет 1,95 кг, что делает его достаточно портативным для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Устройство выполнено в стильном черном цвете, что подчеркивает его элегантный дизайн. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая пользователю интуитивно понятный интерфейс и разнообразие функций. Это надежное решение от бренда MSI станет отличным выбором для тех, кто ищет комбинацию производительности, стиля и инновационных технологий.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15Q342-256)