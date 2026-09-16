Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK)
Lenovo предлагает ноутбук с впечатляющим 17,3-дюймовым IPS-экраном — вы получите широкую картинку и сочные цвета для работы и развлечений. Большой объём оперативной памяти 16 Гб и мощная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивают плавную работу даже ресурсоёмких приложений и современных игр. SSD на 512 Гб гарантирует молниеносную загрузку и быстрое хранение всех ваших файлов. Современная версия Bluetooth 5.2 позволяет подключать беспроводные устройства без задержек. Благодаря удобной подсветке клавиатуры будет комфортно работать даже в темноте. Для подключения современных аксессуаров предусмотрен порт USB Type-C. Вес ноутбука 2,9 кг — отличный вариант для стационарного использования дома или в офисе. Модель поставляется без операционной системы, так что вы можете установить ту, которая больше подходит для ваших задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK)