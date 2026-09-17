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Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20)

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Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 1
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 2
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 3
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 4
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 5
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 6
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 7
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 8
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 9
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 10
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 11
Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 1
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 2
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 3
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 4
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 5
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 6
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 7
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 8
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 9
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 10
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 11
  • Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748756
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845H
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20)

**Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A15! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и частотой до 5.1 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память DDR5:** 16 ГБ памяти с частотой 5600 МГц позволяют быстро обрабатывать большие объёмы данных. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 создаёт реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15.6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и детализированное изображение. Матовая поверхность экрана и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и английской раскладкой сделает игровой процесс ещё более комфортным. * **Подключение к сети:** наличие сетевого интерфейса RJ-45 позволит вам подключиться к сети по кабелю для стабильного интернет-соединения во время игр. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * лёгкий вес — всего 2.3 кг; * энергоёмкий аккумулятор на 48 Вт·ч. Не упустите шанс приобрести мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 и погрузиться в мир захватывающих игр!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845H
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A15! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и частотой до 5.1 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память DDR5:** 16 ГБ памяти с частотой 5600 МГц позволяют быстро обрабатывать большие объёмы данных. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 создаёт реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15.6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и детализированное изображение. Матовая поверхность экрана и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и английской раскладкой сделает игровой процесс ещё более комфортным. * **Подключение к сети:** наличие сетевого интерфейса RJ-45 позволит вам подключиться к сети по кабелю для стабильного интернет-соединения во время игр. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * лёгкий вес — всего 2.3 кг; * энергоёмкий аккумулятор на 48 Вт·ч. Не упустите шанс приобрести мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 и погрузиться в мир захватывающих игр!
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Отзывы


Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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