Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20)
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN330 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A15! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и частотой до 5.1 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память DDR5:** 16 ГБ памяти с частотой 5600 МГц позволяют быстро обрабатывать большие объёмы данных. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 создаёт реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15.6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и детализированное изображение. Матовая поверхность экрана и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и английской раскладкой сделает игровой процесс ещё более комфортным. * **Подключение к сети:** наличие сетевого интерфейса RJ-45 позволит вам подключиться к сети по кабелю для стабильного интернет-соединения во время игр. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * лёгкий вес — всего 2.3 кг; * энергоёмкий аккумулятор на 48 Вт·ч. Не упустите шанс приобрести мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 и погрузиться в мир захватывающих игр!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SSD512GB RTX 3050 4GB Win11Home Graphite Black (90NR0JF7-M00V20)