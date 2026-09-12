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Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A)

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Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 1
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 2
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 3
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 4
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 5
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 6
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 7
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 8
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 9
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 10
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 11
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 12
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 13
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 14
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 15
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 16
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 17
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 18
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 19
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 1
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 2
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 3
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 4
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 5
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 6
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 7
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 8
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 9
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 10
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 11
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 12
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 13
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 14
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 15
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 16
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 17
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 18
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 19
  • Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677212
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Размеры в упаковке, см
46х44х28
Вес, кг.
12.6

Описание товара Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A)

Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dn отличается высокой производительностью. За минуту модель создает 40 черно-белых страниц формата А4. В процессе работы используется стандартная бумага, конверты, этикетки и другие носители. Устройство комплектуется тонером, ресурс которого рассчитан на получение до 3050 отпечатков. Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dn совместим с различными ОС и оборудован поддержкой мобильных технологий. Точному выбору параметров способствует встроенный ЖК-дисплей. Максимальный объем печати в течение месяца достигает 80000 файлов различной направленности.

Отзывы о товаре Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Описание
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dn отличается высокой производительностью. За минуту модель создает 40 черно-белых страниц формата А4. В процессе работы используется стандартная бумага, конверты, этикетки и другие носители. Устройство комплектуется тонером, ресурс которого рассчитан на получение до 3050 отпечатков. Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dn совместим с различными ОС и оборудован поддержкой мобильных технологий. Точному выбору параметров способствует встроенный ЖК-дисплей. Максимальный объем печати в течение месяца достигает 80000 файлов различной направленности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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