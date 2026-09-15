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Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка

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Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 1
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 2
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 3
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 4
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 5
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 6
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 7
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 8
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 9
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 10
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 11
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 12
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 13
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 14
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
Donda
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 1
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 2
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 3
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 4
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 5
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 6
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 7
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 8
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 9
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 10
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 11
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 12
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 13
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 14
  • Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676357
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602508643378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
Donda
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Donda Chant, Hurricane, Moon, Life Of The Party, Off The Grid, Jail, Praise God, Come To Life, Believe What I Say, No Child Left Behind, Up From The Ashes, Remote Control Pt 2, God Breathed, Lord I Need You, 24, Junya, Never Abandon Your Family, Donda, Keep My Spirit Alive, 1, Heaven And Hell, Remote Control, Tell The Vision, Jonah, Pure Souls, Ok Ok, New Again, Jesus Lord, Ok Ok Pt 2, Junya Pt 2, Jail Pt 2, Keep My Spirit Alive Pt 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Donda Chant, Hurricane, Moon, Life Of The Party, Off The Grid, Jail, Praise God, Come To Life, Believe What I Say, No Child Left Behind, Up From The Ashes, Remote Control Pt 2, God Breathed, Lord I Need You, 24, Junya, Never Abandon Your Family, Donda, Keep My Spirit Alive, 1, Heaven And Hell, Remote Control, Tell The Vision, Jonah, Pure Souls, Ok Ok, New Again, Jesus Lord, Ok Ok Pt 2, Junya Pt 2, Jail Pt 2, Keep My Spirit Alive Pt 2

Отзывы о товаре Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602508643378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
Donda
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Donda Chant, Hurricane, Moon, Life Of The Party, Off The Grid, Jail, Praise God, Come To Life, Believe What I Say, No Child Left Behind, Up From The Ashes, Remote Control Pt 2, God Breathed, Lord I Need You, 24, Junya, Never Abandon Your Family, Donda, Keep My Spirit Alive, 1, Heaven And Hell, Remote Control, Tell The Vision, Jonah, Pure Souls, Ok Ok, New Again, Jesus Lord, Ok Ok Pt 2, Junya Pt 2, Jail Pt 2, Keep My Spirit Alive Pt 2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Donda Chant, Hurricane, Moon, Life Of The Party, Off The Grid, Jail, Praise God, Come To Life, Believe What I Say, No Child Left Behind, Up From The Ashes, Remote Control Pt 2, God Breathed, Lord I Need You, 24, Junya, Never Abandon Your Family, Donda, Keep My Spirit Alive, 1, Heaven And Hell, Remote Control, Tell The Vision, Jonah, Pure Souls, Ok Ok, New Again, Jesus Lord, Ok Ok Pt 2, Junya Pt 2, Jail Pt 2, Keep My Spirit Alive Pt 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kanye West - Donda (0602508643378) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6630 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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