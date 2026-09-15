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OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка

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OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 1
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 2
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 3
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 4
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 5
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 6
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 7
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 8
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 9
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 10
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Richard Band
Альбом (сингл)
Ghoulies (Original Soundtrack)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804122689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Richard Band
Альбом (сингл)
Ghoulies (Original Soundtrack)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, Main Titles, Basement Discovery, First Incantation, First Ghoulie & Clown Room, Jonathan Prepares, Bring Forth The Ghoulies, In Bed With. Ghoulies, Becky Is Leaving, The Master Returns, Bracelet Kill, Mr. Dicks Tongue Lashing, Short Dudes, The Ghoulie Attacks, Ghoulies Attack Betty, Father & Son Battle, End Titles, Film Trailer (Unlisted), Dancing With A Monster, Surrender
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prologue, Main Titles, Basement Discovery, First Incantation, First Ghoulie &amp;amp;amp;amp; Clown Room, Jonathan Prepares, Bring Forth The Ghoulies, In Bed With. Ghoulies, Becky Is Leaving, The Master Returns, Bracelet Kill, Mr. Dicks Tongue Lashing, Short Dudes, The Ghoulie Attacks, Ghoulies Attack Betty, Father &amp;amp;amp;amp; Son Battle, End Titles, Film Trailer (Unlisted), Dancing With A Monster, Surrender



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804122689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Richard Band
Альбом (сингл)
Ghoulies (Original Soundtrack)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, Main Titles, Basement Discovery, First Incantation, First Ghoulie & Clown Room, Jonathan Prepares, Bring Forth The Ghoulies, In Bed With. Ghoulies, Becky Is Leaving, The Master Returns, Bracelet Kill, Mr. Dicks Tongue Lashing, Short Dudes, The Ghoulie Attacks, Ghoulies Attack Betty, Father & Son Battle, End Titles, Film Trailer (Unlisted), Dancing With A Monster, Surrender
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prologue, Main Titles, Basement Discovery, First Incantation, First Ghoulie &amp;amp;amp;amp; Clown Room, Jonathan Prepares, Bring Forth The Ghoulies, In Bed With. Ghoulies, Becky Is Leaving, The Master Returns, Bracelet Kill, Mr. Dicks Tongue Lashing, Short Dudes, The Ghoulie Attacks, Ghoulies Attack Betty, Father &amp;amp;amp;amp; Son Battle, End Titles, Film Trailer (Unlisted), Dancing With A Monster, Surrender


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Ghoulies (Richard Band) (coloured) (4251804122689) виниловая пластинка – стоимость товара 5800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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