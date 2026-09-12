Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка
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Описание товара Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка
Американская группа Imagine Dragons, получившая более 160 миллиардов прослушиваний и премию «Грэмми», выпускает шестой студийный альбом «Loom». Издание на цветном виниле.. Loom был полностью спродюсирован Imagine Dragons и их давними соратниками Мэттманом и Робином. Группа дополнила свое классическое звучание свежими влияниями и создала проект, который умело выходит за стилистические границы. Альбом содержит 9 совершенно новых треков, включая хит-сингл «Eyes Closed». Imagine Dragons — американская поп-рок- группа, образованная в 2008 году и в настоящее время состоящая из вокалиста Дэна Рейнольдса, гитариста Уэйна Сермона, басиста Бена Макки и барабанщика Дэниела Платцмана. Imagine Dragons продали более 74 миллионов альбомов и 65 миллионов цифровых песен по всему миру, что сделало их одними из самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире. Они также достигли 160 миллиардов прослушиваний на музыкальных платформах. Они были самой прослушиваемой группой 2018 года на Spotify, первой рок-группой, у которой было четыре песни: «Radioactive», «Demons», «Believer» и «Thunder», каждая из которых превысила один миллиард прослушиваний, и единственная группа в истории RIAA, четыре песни которой получили сертификат выше Diamond. По данным Billboard, «Believer», «Thunder» и «Radioactive» вошли в тройку лучших рок-песен 2010-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Теги товара: Indie
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