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Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка

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Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 1
Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 2
Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 3
Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 4
Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 5
Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 6
Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 7
Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 8
Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Loom
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 1
  • Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 2
  • Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 3
  • Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 4
  • Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 5
  • Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 6
  • Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 7
  • Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 8
  • Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676260
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602465590852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Loom
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wake Up, Nice to Meet You, Eyes Closed, Take Me to the Beach, In Your Corner, God S Don T Pray, Don T Forget Me, Kid, Fire in These Hills, Eyes Closed
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imagine Dragons - Loom (coloured) (0602465590852) виниловая пластинка

Американская группа Imagine Dragons, получившая более 160 миллиардов прослушиваний и премию «Грэмми», выпускает шестой студийный альбом «Loom». Издание на цветном виниле.. Loom был полностью спродюсирован Imagine Dragons и их давними соратниками Мэттманом и Робином. Группа дополнила свое классическое звучание свежими влияниями и создала проект, который умело выходит за стилистические границы. Альбом содержит 9 совершенно новых треков, включая хит-сингл «Eyes Closed». Imagine Dragons — американская поп-рок- группа, образованная в 2008 году и в настоящее время состоящая из вокалиста Дэна Рейнольдса, гитариста Уэйна Сермона, басиста Бена Макки и барабанщика Дэниела Платцмана. Imagine Dragons продали более 74 миллионов альбомов и 65 миллионов цифровых песен по всему миру, что сделало их одними из самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире. Они также достигли 160 миллиардов прослушиваний на музыкальных платформах. Они были самой прослушиваемой группой 2018 года на Spotify, первой рок-группой, у которой было четыре песни: «Radioactive», «Demons», «Believer» и «Thunder», каждая из которых превысила один миллиард прослушиваний, и единственная группа в истории RIAA, четыре песни которой получили сертификат выше Diamond. По данным Billboard, «Believer», «Thunder» и «Radioactive» вошли в тройку лучших рок-песен 2010-х годов.



Теги товара: Indie

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602465590852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Loom
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wake Up, Nice to Meet You, Eyes Closed, Take Me to the Beach, In Your Corner, God S Don T Pray, Don T Forget Me, Kid, Fire in These Hills, Eyes Closed
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Американская группа Imagine Dragons, получившая более 160 миллиардов прослушиваний и премию «Грэмми», выпускает шестой студийный альбом «Loom». Издание на цветном виниле.. Loom был полностью спродюсирован Imagine Dragons и их давними соратниками Мэттманом и Робином. Группа дополнила свое классическое звучание свежими влияниями и создала проект, который умело выходит за стилистические границы. Альбом содержит 9 совершенно новых треков, включая хит-сингл «Eyes Closed». Imagine Dragons — американская поп-рок- группа, образованная в 2008 году и в настоящее время состоящая из вокалиста Дэна Рейнольдса, гитариста Уэйна Сермона, басиста Бена Макки и барабанщика Дэниела Платцмана. Imagine Dragons продали более 74 миллионов альбомов и 65 миллионов цифровых песен по всему миру, что сделало их одними из самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире. Они также достигли 160 миллиардов прослушиваний на музыкальных платформах. Они были самой прослушиваемой группой 2018 года на Spotify, первой рок-группой, у которой было четыре песни: «Radioactive», «Demons», «Believer» и «Thunder», каждая из которых превысила один миллиард прослушиваний, и единственная группа в истории RIAA, четыре песни которой получили сертификат выше Diamond. По данным Billboard, «Believer», «Thunder» и «Radioactive» вошли в тройку лучших рок-песен 2010-х годов.


Теги товара: Indie
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