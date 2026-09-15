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Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка

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Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка - фото 1
Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка - фото 2
Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка - фото 3
Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mari Boine
Альбом (сингл)
Gula Gula
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка - фото 1
  • Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка - фото 2
  • Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка - фото 3
  • Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676200
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
By Norse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
By Norse
Barcode
[0709388069462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mari Boine
Альбом (сингл)
Gula Gula
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Gula Gula, Vilges Suola, Balu Badjel Go Vuoittan, Lahka, It Sat Duolmma Mu, Eadnan Bakti, Oppskrift for Herrefolk, Duinne, Davas (Bonus Track), Gi Meg Handa Di, Sxster (Bonus Track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Норвегия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка

Уже более 30 лет саамско-норвежская пионерка фолка Мари Бойн очаровывает поклонников своей эклектичной смесью местной культуры с народной и мировой музыкой. Певица играет новаторскую роль не только в музыке, но и в борьбе за сохранение культуры норвежского саамского народа и мира природы. Земля – наша мать, и если ей причиняют вред, мы причиняем вред себе. Это послание лежит в основе легендарного альбома Мари Gula Gula, в эксклюзивном переиздании которого были обнаружены оригинальные записи 1989 года и два ранее не издававшихся трека со студийных сессий Gula Gula. Первоначальный продюсер Теллеф Квифте смикшировал две песни, а ремастеринг всего альбома сделал Робин Шмидт. В это издание включены подлинные примечания производителя, а оформление было переосмыслено оригинальным дизайнером Мадлой Хруза.

Отзывы о товаре Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
By Norse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
By Norse
Barcode
[0709388069462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mari Boine
Альбом (сингл)
Gula Gula
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Gula Gula, Vilges Suola, Balu Badjel Go Vuoittan, Lahka, It Sat Duolmma Mu, Eadnan Bakti, Oppskrift for Herrefolk, Duinne, Davas (Bonus Track), Gi Meg Handa Di, Sxster (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Норвегия
Описание
Уже более 30 лет саамско-норвежская пионерка фолка Мари Бойн очаровывает поклонников своей эклектичной смесью местной культуры с народной и мировой музыкой. Певица играет новаторскую роль не только в музыке, но и в борьбе за сохранение культуры норвежского саамского народа и мира природы. Земля – наша мать, и если ей причиняют вред, мы причиняем вред себе. Это послание лежит в основе легендарного альбома Мари Gula Gula, в эксклюзивном переиздании которого были обнаружены оригинальные записи 1989 года и два ранее не издававшихся трека со студийных сессий Gula Gula. Первоначальный продюсер Теллеф Квифте смикшировал две песни, а ремастеринг всего альбома сделал Робин Шмидт. В это издание включены подлинные примечания производителя, а оформление было переосмыслено оригинальным дизайнером Мадлой Хруза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mari Boine - Gula Gula (0709388069462) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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