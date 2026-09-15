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Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка

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Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 1
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 2
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 3
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 4
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 5
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 6
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 7
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 8
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 9
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 10
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Shining
Альбом (сингл)
Animal
Жанр
Зарубежный Black Metal
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 1
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 2
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 3
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 4
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 5
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 6
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 7
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 8
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 9
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 10
  • Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602567686866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Shining
Альбом (сингл)
Animal
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Only The Lonely, Angel Eyes, Whats x, Its A Lonesome Old Town, Willow Weep For Me, Good-Bye, Blues In The Night, Guess Ill Hang My Tears Out To Dry, Ebb Tide, Spring Is Here, Gone With The Wind, One For My Baby
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Музыкальный альбом в исполнении шведской блэк-метал группы Shining. Содержание: Only The Lonely, Angel Eyes, Whats x, Its A Lonesome Old Town, Willow Weep For Me, Good-Bye, Blues In The Night, Guess Ill Hang My Tears Out To Dry, Ebb Tide, Spring Is Here, Gone With The Wind, One For My Baby



Теги товара: Метал

Отзывы о товаре Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602567686866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Shining
Альбом (сингл)
Animal
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Only The Lonely, Angel Eyes, Whats x, Its A Lonesome Old Town, Willow Weep For Me, Good-Bye, Blues In The Night, Guess Ill Hang My Tears Out To Dry, Ebb Tide, Spring Is Here, Gone With The Wind, One For My Baby
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Музыкальный альбом в исполнении шведской блэк-метал группы Shining. Содержание: Only The Lonely, Angel Eyes, Whats x, Its A Lonesome Old Town, Willow Weep For Me, Good-Bye, Blues In The Night, Guess Ill Hang My Tears Out To Dry, Ebb Tide, Spring Is Here, Gone With The Wind, One For My Baby


Теги товара: Метал
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shining - Animal (coloured) (0602567686866) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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