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Richard Pinhas - L'Ethique (4015698023435) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Richard Pinhas - L'Ethique (4015698023435) виниловая пластинка

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Richard Pinhas - L&#039;Ethique (4015698023435) виниловая пластинка - фото 1
Richard Pinhas - L&#039;Ethique (4015698023435) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Richard Pinhas
Альбом (сингл)
LEthique
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Pinhas - L&#039;Ethique (4015698023435) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Pinhas - L&#039;Ethique (4015698023435) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Richard Pinhas - L'Ethique (4015698023435) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698023435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Richard Pinhas
Альбом (сингл)
LEthique
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LEthique (Part 1) Dedicated To K.C., Melodic Simple Transition Belfast LEthique (Part 2) The Western Wail (Part 1) LEthique (Part 3) The Western Wail (Part 2) LEthique (Part 4)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Pinhas - L'Ethique (4015698023435) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: LEthique (Part 1) Dedicated To K.C., Melodic Simple Transition Belfast LEthique (Part 2) The Western Wail (Part 1) LEthique (Part 3) The Western Wail (Part 2) LEthique (Part 4)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Richard Pinhas - L'Ethique (4015698023435) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698023435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Richard Pinhas
Альбом (сингл)
LEthique
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LEthique (Part 1) Dedicated To K.C., Melodic Simple Transition Belfast LEthique (Part 2) The Western Wail (Part 1) LEthique (Part 3) The Western Wail (Part 2) LEthique (Part 4)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: LEthique (Part 1) Dedicated To K.C., Melodic Simple Transition Belfast LEthique (Part 2) The Western Wail (Part 1) LEthique (Part 3) The Western Wail (Part 2) LEthique (Part 4)


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Pinhas - L'Ethique (4015698023435) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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