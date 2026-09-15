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AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка

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AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 14
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 15
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 16
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 17
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BALLBREAKER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 12
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 13
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 14
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 15
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 16
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 17
  • AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676173
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588733611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BALLBREAKER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hard As A Rock, Cover You In Oil, The Furor, Boogie Man, The Honey Roll, Burnin' Alive, Hail Caesar, Love Bomb, Caught With Your Pants Down, Whiskey On The Rocks, Ballbreaker
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка

Ballbreaker — тринадцатый студийный альбом австралийской хард-рок- группы AC/DC, выпущенный первоначально в 1995 году. Юбилейное переиздание на "золотом" виниле 180 г. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного "золотого" винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588733611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BALLBREAKER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hard As A Rock, Cover You In Oil, The Furor, Boogie Man, The Honey Roll, Burnin' Alive, Hail Caesar, Love Bomb, Caught With Your Pants Down, Whiskey On The Rocks, Ballbreaker
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Описание
Ballbreaker — тринадцатый студийный альбом австралийской хард-рок- группы AC/DC, выпущенный первоначально в 1995 году. Юбилейное переиздание на "золотом" виниле 180 г. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного "золотого" винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Ballbreaker (coloured) (0196588733611) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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