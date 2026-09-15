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Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка

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Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка - фото 1
Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка - фото 2
Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка - фото 3
Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Svalutation
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка - фото 1
  • Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка - фото 2
  • Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка - фото 3
  • Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465625455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Svalutation
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I want to know (Parte I), Svalutation, La camera “21”, La neve, Uomo macchina, La barca, Ricordo, I want to know (Parte II)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка

Svalutation — студийный альбом итальянского певца и киноактёра Адриано Челентано, выпущенный в 1976 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. В заглавной композиции «Svalutation» был удачно высмеян социальный кризис в Италии тех времён, благодаря чему песня получила большую популярность и неоднократно исполнялась Челентано в его телевизионных передачах. Трек «Ricordo» является инструментальной композицией. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465625455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Svalutation
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I want to know (Parte I), Svalutation, La camera “21”, La neve, Uomo macchina, La barca, Ricordo, I want to know (Parte II)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Svalutation — студийный альбом итальянского певца и киноактёра Адриано Челентано, выпущенный в 1976 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г. В заглавной композиции «Svalutation» был удачно высмеян социальный кризис в Италии тех времён, благодаря чему песня получила большую популярность и неоднократно исполнялась Челентано в его телевизионных передачах. Трек «Ricordo» является инструментальной композицией. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adriano Celentano - Svalutation (0602465625455) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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