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Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка

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Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 1
Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 2
Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 3
Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 4
Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 5
Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 6
Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 7
Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 8
Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 1
  • Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 2
  • Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 3
  • Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 4
  • Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 5
  • Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 6
  • Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 7
  • Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 8
  • Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676129
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Snakepit
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка

Orgy Of The Damned — новый сольный студийный альбом Слэша (Slash), участника Guns N’ Roses. Издание на виниле.. Известный гитарист объединяется с многочисленными музыкантами и певцами, чтобы создать уникальный альбом, отдающий дань уважения блюзу. Прославляя как хорошо известные, так и малоизведанные песни, Слэш отдает ностальгический поклон прошлому, одновременно оживляя песни своей неподражаемой игрой на гитаре и духом сотрудничества. В альбоме приняли участие такие знаковые гости, как Крис Стэплтон, Игги Поп, Гэри Кларк-младший и Бет Харт. В кавер-версии включены классические произведения блюзовых тяжеловесов, таких как Мадди Уотерс, Стиви Уандер, Howlin Wolf и других.

Отзывы о товаре Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Snakepit
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Orgy Of The Damned — новый сольный студийный альбом Слэша (Slash), участника Guns N’ Roses. Издание на виниле.. Известный гитарист объединяется с многочисленными музыкантами и певцами, чтобы создать уникальный альбом, отдающий дань уважения блюзу. Прославляя как хорошо известные, так и малоизведанные песни, Слэш отдает ностальгический поклон прошлому, одновременно оживляя песни своей неподражаемой игрой на гитаре и духом сотрудничества. В альбоме приняли участие такие знаковые гости, как Крис Стэплтон, Игги Поп, Гэри Кларк-младший и Бет Харт. В кавер-версии включены классические произведения блюзовых тяжеловесов, таких как Мадди Уотерс, Стиви Уандер, Howlin Wolf и других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slash - Orgy Of The Damned (0840381600082) виниловая пластинка - по цене 5250 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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