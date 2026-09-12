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Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка

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Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 1
Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 2
Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 3
Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 4
Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 5
Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iqbal
Альбом (сингл)
Nabihah Dreamer 5054429172393
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 1
  • Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 2
  • Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 3
  • Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 4
  • Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 5
  • Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676097
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429172393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iqbal
Альбом (сингл)
Nabihah Dreamer 5054429172393
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
In Light, Dreamer, This World Couldn’t See Us, Sunflower, Lilac Twilight, Gentle Heart, Sky River, Sweet Emotion (Lost In Devotion), A Tender Victory, Closer Lover
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Light, Dreamer, This World Couldn’t See Us, Sunflower, Lilac Twilight, Gentle Heart, Sky River, Sweet Emotion (Lost In Devotion), A Tender Victory, Closer Lover

Отзывы о товаре Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429172393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iqbal
Альбом (сингл)
Nabihah Dreamer 5054429172393
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
In Light, Dreamer, This World Couldn’t See Us, Sunflower, Lilac Twilight, Gentle Heart, Sky River, Sweet Emotion (Lost In Devotion), A Tender Victory, Closer Lover
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Light, Dreamer, This World Couldn’t See Us, Sunflower, Lilac Twilight, Gentle Heart, Sky River, Sweet Emotion (Lost In Devotion), A Tender Victory, Closer Lover
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nabihah Iqbal - Dreamer (5054429172393) виниловая пластинка - стоимость товара 3920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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