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Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка

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Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка - фото 1
Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка - фото 2
Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jacky Terrasson
Альбом (сингл)
Moving On
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка - фото 1
  • Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка - фото 2
  • Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NAIVE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Naive
Barcode
[3700187684204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jacky Terrasson
Альбом (сингл)
Moving On
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Besame Mucho, Misty (Pompignan Take), Solar, Edit (Piaf), Moving On, My Baby Just Cares for Me (NYC Take), Est-ce Que Tu Me Suisx, I Will Wait for You, Happy, On Green Dolphin Street
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Moving On от талантливого музыканта Jacky Terrasson. Этот альбом представляет собой искусное сочетание мелодий и гармоний, которые завоюют сердца любителей джаза и не только. Каждая композиция на этой пластинке наполнена эмоциями и страстью к музыке, перенося слушателя в захватывающее путешествие звуков. Если вы хотите ощутить истинное музыкальное наслаждение, купить виниловую пластинку Moving On от Jacky Terrasson (1LP) - отличный выбор для вашей коллекции.

Отзывы о товаре Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NAIVE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Naive
Barcode
[3700187684204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jacky Terrasson
Альбом (сингл)
Moving On
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Besame Mucho, Misty (Pompignan Take), Solar, Edit (Piaf), Moving On, My Baby Just Cares for Me (NYC Take), Est-ce Que Tu Me Suisx, I Will Wait for You, Happy, On Green Dolphin Street
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Moving On от талантливого музыканта Jacky Terrasson. Этот альбом представляет собой искусное сочетание мелодий и гармоний, которые завоюют сердца любителей джаза и не только. Каждая композиция на этой пластинке наполнена эмоциями и страстью к музыке, перенося слушателя в захватывающее путешествие звуков. Если вы хотите ощутить истинное музыкальное наслаждение, купить виниловую пластинку Moving On от Jacky Terrasson (1LP) - отличный выбор для вашей коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jacky Terrasson - Moving On (3700187684204) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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