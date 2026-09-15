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REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка

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REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 1
REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 2
REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 3
REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 4
REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 5
REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 6
REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 7
REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 8
REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
R.E.O. Speedwagon
Альбом (сингл)
Hi Infidelity
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 1
  • REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 2
  • REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 3
  • REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 4
  • REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 5
  • REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 6
  • REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 7
  • REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 8
  • REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Classical
Barcode
[0196588794315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
R.E.O. Speedwagon
Альбом (сингл)
Hi Infidelity
Трек-лист
Dont Let Him Go, Keep On Loving You, Follow My Heart, In Your Letter, Take It on the Run, Tough Guys, Out of Season, Shakin It Loose, Someone Tonight, I Wish You Were There
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Let Him Go, Keep On Loving You, Follow My Heart, In Your Letter, Take It on the Run, Tough Guys, Out of Season, Shakin It Loose, Someone Tonight, I Wish You Were There

Отзывы о товаре REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Classical
Barcode
[0196588794315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
R.E.O. Speedwagon
Альбом (сингл)
Hi Infidelity
Трек-лист
Dont Let Him Go, Keep On Loving You, Follow My Heart, In Your Letter, Take It on the Run, Tough Guys, Out of Season, Shakin It Loose, Someone Tonight, I Wish You Were There
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Let Him Go, Keep On Loving You, Follow My Heart, In Your Letter, Take It on the Run, Tough Guys, Out of Season, Shakin It Loose, Someone Tonight, I Wish You Were There
Самовывоз
Доставка
Отзывы


REO Speedwagon - Hi Infidelity (coloured) (0196588794315) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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