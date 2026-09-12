Suicidal Tendencies - The Art Of Rebellion (8719262001237) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
The Art Of Rebellion
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676060
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262001237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
The Art Of Rebellion
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cant Stop, Accept My Sacrifice, Nobody Hears, Tap Into The Power, Monopoly On Sorrow, We Call This Mutha Revenge, The Wheel, Gotta Kill Captain Stupid, Ill Hate You Better, Which Way To Freex, Its Going Down, Wheres The Truth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Suicidal Tendencies - The Art Of Rebellion (8719262001237) виниловая пластинка
The Art of Rebellion — шестой студийный альбом американской кроссовер-трэш-группы Suicidal Tendances, первоначально выпущенный в 1992 году. Альбом сохраняет свою позицию самого коммерчески успешного студийного альбома группы на сегодняшний день, а песни «Nobody Hears» и «I’ll Hate You Better входит в число 40 лучших хитов за всю карьеру Suicidal Tendances.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262001237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
The Art Of Rebellion
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cant Stop, Accept My Sacrifice, Nobody Hears, Tap Into The Power, Monopoly On Sorrow, We Call This Mutha Revenge, The Wheel, Gotta Kill Captain Stupid, Ill Hate You Better, Which Way To Freex, Its Going Down, Wheres The Truth
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
The Art of Rebellion — шестой студийный альбом американской кроссовер-трэш-группы Suicidal Tendances, первоначально выпущенный в 1992 году. Альбом сохраняет свою позицию самого коммерчески успешного студийного альбома группы на сегодняшний день, а песни «Nobody Hears» и «I’ll Hate You Better входит в число 40 лучших хитов за всю карьеру Suicidal Tendances.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Suicidal Tendencies - The Art Of Rebellion (8719262001237) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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