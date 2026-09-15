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Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка

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Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 1
Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 2
Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 3
Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 4
Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 5
Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Laura Branigan
Альбом (сингл)
Branigan
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 1
  • Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 2
  • Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 3
  • Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 4
  • Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 5
  • Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Laura Branigan
Альбом (сингл)
Branigan
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All Night With Me, Gloria, Lovin You Baby, Living A Lie, If You Loved Me, Please Stay, Go Away, Alone, Down Like A Rock, Maybe I Love You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка

Branigan - переиздание дебютного студийного альбома американской певицы Лоры Брэниган, выпущенного в 1982 году. Два сингла с него попали в чарты: All Night with Me, достиг 69 места в Billboard Hot 100, в то время как Gloria был номинирован на премию Грэмми в категории Лучшее женское вокальное поп-исполнение. Сам альбом после выхода достиг 34-ой позиции в Billboard 200 и был сертифицирован золотым как в США. Лимитированное пронумерованное издание представлено на 180-ти граммовом аудиофильском красном виниле. Лора Брэниган - американская певица родом из штата Нью-Йорк. Танцевальные хиты в её исполнении царили в радиоэфире Германии и других стран континентальной Европы на протяжении 1980-х годов. Брэниган начинала карьеру выступая в мюзиклах. В 1970-е годы работала бэк-вокалисткой у Леонарда Коэна. Начало сольной карьеры было сопряжено для неё с судебными разбирательствами, но к 1982 году эти неприятности были в прошлом, и Брэниган выпустила дебютный альбом танцевальной музыки. Песня Gloria достигла в Billboard Hot 100 второго места и была номинирована на Грэмми, а в Германии стала самым крупным хитом года, положив начало эпохе евродиско. Музыка и сценический образ Брэниган послужили образцом для многих европейских проектов тех лет. В 1984 году Браниган также одержала победу на престижном музыкальном телефестивале Tokyo Music Festival в Японии с композицией The Lucky One. В 1990-е годы новые записи Брэниган появлялись нерегулярно, как например, записанная вместе с Дэвидом Хассельхоффом в 1994 году тема к сериалу Спасатели Малибу. С годами она всё меньше пела и больше играла в телесериалах.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Laura Branigan
Альбом (сингл)
Branigan
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All Night With Me, Gloria, Lovin You Baby, Living A Lie, If You Loved Me, Please Stay, Go Away, Alone, Down Like A Rock, Maybe I Love You
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Branigan - переиздание дебютного студийного альбома американской певицы Лоры Брэниган, выпущенного в 1982 году. Два сингла с него попали в чарты: All Night with Me, достиг 69 места в Billboard Hot 100, в то время как Gloria был номинирован на премию Грэмми в категории Лучшее женское вокальное поп-исполнение. Сам альбом после выхода достиг 34-ой позиции в Billboard 200 и был сертифицирован золотым как в США. Лимитированное пронумерованное издание представлено на 180-ти граммовом аудиофильском красном виниле. Лора Брэниган - американская певица родом из штата Нью-Йорк. Танцевальные хиты в её исполнении царили в радиоэфире Германии и других стран континентальной Европы на протяжении 1980-х годов. Брэниган начинала карьеру выступая в мюзиклах. В 1970-е годы работала бэк-вокалисткой у Леонарда Коэна. Начало сольной карьеры было сопряжено для неё с судебными разбирательствами, но к 1982 году эти неприятности были в прошлом, и Брэниган выпустила дебютный альбом танцевальной музыки. Песня Gloria достигла в Billboard Hot 100 второго места и была номинирована на Грэмми, а в Германии стала самым крупным хитом года, положив начало эпохе евродиско. Музыка и сценический образ Брэниган послужили образцом для многих европейских проектов тех лет. В 1984 году Браниган также одержала победу на престижном музыкальном телефестивале Tokyo Music Festival в Японии с композицией The Lucky One. В 1990-е годы новые записи Брэниган появлялись нерегулярно, как например, записанная вместе с Дэвидом Хассельхоффом в 1994 году тема к сериалу Спасатели Малибу. С годами она всё меньше пела и больше играла в телесериалах.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Laura Branigan - Branigan (coloured) (8719262033764) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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