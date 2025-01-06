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Cigarettes After Sex - X's (0720841303510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cigarettes After Sex - X's (0720841303510) виниловая пластинка

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Cigarettes After Sex - X&#039;s (0720841303510) виниловая пластинка - фото 1
Cigarettes After Sex - X&#039;s (0720841303510) виниловая пластинка - фото 2
Cigarettes After Sex - X&#039;s (0720841303510) виниловая пластинка - фото 3
Cigarettes After Sex - X&#039;s (0720841303510) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
Xs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cigarettes After Sex - X&#039;s (0720841303510) виниловая пластинка - фото 1
  • Cigarettes After Sex - X&#039;s (0720841303510) виниловая пластинка - фото 2
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  • Cigarettes After Sex - X&#039;s (0720841303510) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676034
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cigarettes After Sex - X's (0720841303510) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[0720841303510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
Xs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Xs, Tejano Blue, Silver Sable, Hideaway, Holding you, Holding me, Dark Vacay, Baby Blue Movie, Hot, Dreams From Bunker Hill, Ambien Slide
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cigarettes After Sex - X's (0720841303510) виниловая пластинка

Теперь, с выпуском своего третьего альбома Xs, Cigarettes After Sex оказываются в центре внимания не только как одна из выдающихся инди-групп, но и как одна из самых успешных в мире групп любого жанра, чей зачастую нетрадиционный путь к суперзвезде помог по-новому переопределить понятие успеха для артистов в современном мире. Издание на виниле.. В музыкальном плане, придерживаясь классических поп-структур, Cigarettes After Sex выходят за рамки более ранних влияний 50-х и 60-х годов, тяготея к капризным балладам 70-х и 80-х.

Отзывы о товаре Cigarettes After Sex - X's (0720841303510) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо вам вы сделали мою жизнь лучше



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[0720841303510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
Xs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Xs, Tejano Blue, Silver Sable, Hideaway, Holding you, Holding me, Dark Vacay, Baby Blue Movie, Hot, Dreams From Bunker Hill, Ambien Slide
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Теперь, с выпуском своего третьего альбома Xs, Cigarettes After Sex оказываются в центре внимания не только как одна из выдающихся инди-групп, но и как одна из самых успешных в мире групп любого жанра, чей зачастую нетрадиционный путь к суперзвезде помог по-новому переопределить понятие успеха для артистов в современном мире. Издание на виниле.. В музыкальном плане, придерживаясь классических поп-структур, Cigarettes After Sex выходят за рамки более ранних влияний 50-х и 60-х годов, тяготея к капризным балладам 70-х и 80-х.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо вам вы сделали мою жизнь лучше


Cigarettes After Sex - X's (0720841303510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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