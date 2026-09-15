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Cigarettes After Sex - X's (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cigarettes After Sex - X's (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка

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Cigarettes After Sex - X&#039;s (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка - фото 1
Cigarettes After Sex - X&#039;s (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка - фото 2
Cigarettes After Sex - X&#039;s (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cigarettes
Альбом (сингл)
After Sex X's
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cigarettes After Sex - X&#039;s (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка - фото 1
  • Cigarettes After Sex - X&#039;s (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка - фото 2
  • Cigarettes After Sex - X&#039;s (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676033
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cigarettes After Sex - X's (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841303534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cigarettes
Альбом (сингл)
After Sex X's
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
X's, Tejano Blue, Silver Sable, Hideaway, Holding you, Holding me, Dark Vacay, Baby Blue Movie, Hot, Dreams From Bunker Hill, Ambien Slide
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cigarettes After Sex - X's (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка

Окунитесь в атмосферу нежной инди-музыки с альбомом "X's" группы Cigarettes After Sex на цветной виниловой пластинке. Этот альбом привлекает слушателей своей гармоничной музыкой, искренними текстами и уникальным звучанием. Готовы купить виниловую пластинку этого произведения и погрузиться в волнующие мелодии, доставляющие истинное удовольствие? Теперь, с выпуском своего третьего альбома "X's", Cigarettes After Sex оказываются в центре внимания не только как одна из выдающихся инди-групп, но и как одна из самых успешных в мире групп любого жанра, чей зачастую нетрадиционный путь к суперзвезде помог по-новому переопределить понятие успеха для артистов в современном мире. В музыкальном плане, придерживаясь классических поп-структур, Cigarettes After Sex выходят за рамки более ранних влияний 50-х и 60-х годов, тяготея к капризным балладам 70-х и 80-х.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Cigarettes After Sex - X's (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841303534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cigarettes
Альбом (сингл)
After Sex X's
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
X's, Tejano Blue, Silver Sable, Hideaway, Holding you, Holding me, Dark Vacay, Baby Blue Movie, Hot, Dreams From Bunker Hill, Ambien Slide
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1
Страна производитель
Германия
Описание
Окунитесь в атмосферу нежной инди-музыки с альбомом "X's" группы Cigarettes After Sex на цветной виниловой пластинке. Этот альбом привлекает слушателей своей гармоничной музыкой, искренними текстами и уникальным звучанием. Готовы купить виниловую пластинку этого произведения и погрузиться в волнующие мелодии, доставляющие истинное удовольствие? Теперь, с выпуском своего третьего альбома "X's", Cigarettes After Sex оказываются в центре внимания не только как одна из выдающихся инди-групп, но и как одна из самых успешных в мире групп любого жанра, чей зачастую нетрадиционный путь к суперзвезде помог по-новому переопределить понятие успеха для артистов в современном мире. В музыкальном плане, придерживаясь классических поп-структур, Cigarettes After Sex выходят за рамки более ранних влияний 50-х и 60-х годов, тяготея к капризным балладам 70-х и 80-х.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cigarettes After Sex - X's (coloured) (0720841303534) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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