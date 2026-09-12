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Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка

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Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 1
Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 2
Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 3
Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 4
Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 5
Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 6
Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Orden Ogan
Альбом (сингл)
Final Days
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 1
  • Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 2
  • Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 3
  • Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 4
  • Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 5
  • Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 6
  • Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676032
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Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860402415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Orden Ogan
Альбом (сингл)
Final Days
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heart Of The Android, In The Dawn Of The AI, Inferno, Let The Fire Rain, Interstellar, Alone In The Dark, Black Hole, Absolution For Our Final Days, Hollow, It Is Over
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart Of The Android, In The Dawn Of The AI, Inferno, Let The Fire Rain, Interstellar, Alone In The Dark, Black Hole, Absolution For Our Final Days, Hollow, It Is Over

Отзывы о товаре Orden Ogan - Final Days (coloured) (0884860402415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860402415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Orden Ogan
Альбом (сингл)
Final Days
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heart Of The Android, In The Dawn Of The AI, Inferno, Let The Fire Rain, Interstellar, Alone In The Dark, Black Hole, Absolution For Our Final Days, Hollow, It Is Over
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart Of The Android, In The Dawn Of The AI, Inferno, Let The Fire Rain, Interstellar, Alone In The Dark, Black Hole, Absolution For Our Final Days, Hollow, It Is Over
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