Описание товара Anne-Marie - Unhealthy (coloured) (5054197534164) виниловая пластинка

Британская поп-сенсация Энн-Мари выпустит альбом Unhealthy в конце июля. Это ее третий лонгплей и продолжение хитового альбома Therapy, вышедшего в 2021 году. В своем новом альбоме Анна-Мария снова приглашает нас в свою жизнь и предлагает заглянуть в ее совершенно несовершенный мир. В новых песнях Анн-Мари обращается к прошлым отношениям, которые не всегда заканчивались гармонично. Песни отправляют нас в путешествие от сокрушения к удовлетворению. На альбоме Unhealthy мы видим артистку, которая стоит на ногах и учится любить эту новую версию себя: более боевую, смелую - и более счастливую, чем когда-либо прежде. Печаль, гнев, радость, бунт и эйфория - ее новый альбом отчасти представляет собой американские горки эмоций для Анн-Мари. Но певица из Эссекса отправляется в это путешествие на своих условиях. Поэтому в 13 треках альбома есть как гимны уверенности в своих силах, такие как Trainwreck и Grudge, так и нежные, уязвимые моменты (Kills Me To Love You, You &amp; I). Иногда Анна-Мария выражает свои страхи под мощные гитары, как в песне Haunt You. И снова она совершает экскурс в музыкальную сферу, когда включает мелодию песни Id Do Anything из Оливера в песню Obsessed. Такое разнообразие позволяет Анне-Марии оглянуться назад на семь синглов из Топ-10 и два альбома из Топ-3 в Великобритании. В Германии певица впервые покорила №1 в чартах синглов в 2018 году с синглом Friends, совместно с Marshmello. С Unhealthy дальнейшие места в чартах обязательно последуют.