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Монитор Philips 27E1N1100A/01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 27E1N1100A/01

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Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 1
Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 2
Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 3
Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 4
Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 5
Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 6
Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1300:1)
Частота обновления, Гц
100
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники, аудиовход
  • Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 1
  • Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 2
  • Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 3
  • Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 4
  • Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 5
  • Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 6
  • Монитор Philips 27E1N1100A/01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675663
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
защита зрения, поддержка HDCP
Комплектация
монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1300:1)
Частота обновления, Гц
100
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
74х47х23
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор Philips 27E1N1100A/01

Погрузитесь в мир ярких и качественных изображений с монитором Philips 27E1N1100A! Этот широкоформатный монитор с диагональю 27 дюймов и типом матрицы IPS предлагает вам невероятно реалистичное изображение с точными цветами и широкими углами обзора. Благодаря битности матрицы в 8 бит и подсветке WLED, каждый оттенок будет воспроизведен с высокой точностью, а яркость и контрастность будут на высшем уровне. Разрешение экрана 1920x1080 (16:9) позволит вам наслаждаться четким и детальным изображением при просмотре фильмов, игр или работы с графикой.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 27E1N1100A/01




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
защита зрения, поддержка HDCP
Комплектация
монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1300:1)
Частота обновления, Гц
100
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, выход на наушники, аудиовход
Развернуть
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Описание
Погрузитесь в мир ярких и качественных изображений с монитором Philips 27E1N1100A! Этот широкоформатный монитор с диагональю 27 дюймов и типом матрицы IPS предлагает вам невероятно реалистичное изображение с точными цветами и широкими углами обзора. Благодаря битности матрицы в 8 бит и подсветке WLED, каждый оттенок будет воспроизведен с высокой точностью, а яркость и контрастность будут на высшем уровне. Разрешение экрана 1920x1080 (16:9) позволит вам наслаждаться четким и детальным изображением при просмотре фильмов, игр или работы с графикой.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Доставка
Отзывы


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