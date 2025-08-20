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Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic

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Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 1
Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 2
Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 3
Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 4
Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 5
Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 6
Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 1
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 2
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 3
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 4
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 5
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 6
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675620
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х20
Вес, кг.
12.5

Описание товара Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic

Кулеры и системы охлаждения бренда ID-Cooling представляют собой инновационные решения для эффективного охлаждения процессора вашего компьютера. Обладая диаметром вентилятора 120 мм, эти системы разработаны для достижения оптимального воздушного потока, обеспечивая надежное рассеивание тепла и поддерживая стабильную работу вашего устройства даже при высокой нагрузке. Одной из ключевых особенностей кулеров ID-Cooling является наличие тепловых трубок, которые способствуют более быстрому и эффективному отводу тепла от процессора. Это гарантирует, что ваш процессор будет защищен от перегрева и сохранит свою производительность на высоком уровне. Воздушное охлаждение от ID-Cooling является надежным и долговечным решением для всех, кто ценит стабильность и эффективность работы компьютера. Эти системы охлаждения представляют собой идеальное сочетание передовых технологий и высокого качества сборки, что делает их отличным выбором для пользователей, стремящихся к оптимальному балансу тишины и производительности.

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic

Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
довольно хорошо работает,тихий,проц р5 5600х греется около 55-65 в играх типо геншина танков или же других стим проектов
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Высокий, в старые корпуса не влазит, приходится снимать декоративную накладку с радиатора. Кулер тихий, на процы-середнечки хватает с запасом!
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер с рассеиванием 120 ватт, подойдет для бюджетных игровых процессоров с тепловыделением до 100 ватт.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купил такой уже в четвёртый раз для i5 12400f система DDR5 охлаждает очень хорошо, очень тихий - почти бесшумный! Устанавливается легко. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долгая доставка нет отслеживания несколько раз переносили . Виноват ситилинк
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Башня хороша. Тепло отводит отлично, не шумит. Установка обычная. Есть крепление как и для интЫл так и для амудэ Брал на r5 8600g
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Софья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Объективно хороший кулер на 5 5600 Х 56 градусов максимум
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
с R5 5500 справляется отлично, в полностью чёрной сборке смотрится хорошо, не шумный
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже 2 кулер, приятно сделан, не то что за 700р тут фольгу продают
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил без особых проблем. Только в корпус маленько не убрался. снял декоративную накладку, и крышка корпуса нормально закрылась. Вентиляторы заказывал на башню отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Устанавливается легко, работает отлично, не шумит. Нраица
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Наполеон

Достоинства:


Комментарий:
Да в общем и придраться особо не к чему, всё нормально, результатом работы доволен! Дно ровное, обработка хорошая. Цена-качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Denis T.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер, брал по отзывам и рекомендациям на ryzen 5 7600x3d, так как проц мало потребляет и мало греется, в целом все так и есть, пока что выше 80 градусов не поднимался, термопаста кстати в комплекте есть, какой то ноунейм) я наносил свою, работает тихо



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения бренда ID-Cooling представляют собой инновационные решения для эффективного охлаждения процессора вашего компьютера. Обладая диаметром вентилятора 120 мм, эти системы разработаны для достижения оптимального воздушного потока, обеспечивая надежное рассеивание тепла и поддерживая стабильную работу вашего устройства даже при высокой нагрузке. Одной из ключевых особенностей кулеров ID-Cooling является наличие тепловых трубок, которые способствуют более быстрому и эффективному отводу тепла от процессора. Это гарантирует, что ваш процессор будет защищен от перегрева и сохранит свою производительность на высоком уровне. Воздушное охлаждение от ID-Cooling является надежным и долговечным решением для всех, кто ценит стабильность и эффективность работы компьютера. Эти системы охлаждения представляют собой идеальное сочетание передовых технологий и высокого качества сборки, что делает их отличным выбором для пользователей, стремящихся к оптимальному балансу тишины и производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
довольно хорошо работает,тихий,проц р5 5600х греется около 55-65 в играх типо геншина танков или же других стим проектов
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Высокий, в старые корпуса не влазит, приходится снимать декоративную накладку с радиатора. Кулер тихий, на процы-середнечки хватает с запасом!
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер с рассеиванием 120 ватт, подойдет для бюджетных игровых процессоров с тепловыделением до 100 ватт.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купил такой уже в четвёртый раз для i5 12400f система DDR5 охлаждает очень хорошо, очень тихий - почти бесшумный! Устанавливается легко. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долгая доставка нет отслеживания несколько раз переносили . Виноват ситилинк
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Башня хороша. Тепло отводит отлично, не шумит. Установка обычная. Есть крепление как и для интЫл так и для амудэ Брал на r5 8600g
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Софья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Объективно хороший кулер на 5 5600 Х 56 градусов максимум
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
с R5 5500 справляется отлично, в полностью чёрной сборке смотрится хорошо, не шумный
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже 2 кулер, приятно сделан, не то что за 700р тут фольгу продают
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил без особых проблем. Только в корпус маленько не убрался. снял декоративную накладку, и крышка корпуса нормально закрылась. Вентиляторы заказывал на башню отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Устанавливается легко, работает отлично, не шумит. Нраица
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Наполеон

Достоинства:


Комментарий:
Да в общем и придраться особо не к чему, всё нормально, результатом работы доволен! Дно ровное, обработка хорошая. Цена-качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Denis T.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер, брал по отзывам и рекомендациям на ryzen 5 7600x3d, так как проц мало потребляет и мало греется, в целом все так и есть, пока что выше 80 градусов не поднимался, термопаста кстати в комплекте есть, какой то ноунейм) я наносил свою, работает тихо


Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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