Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic
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Характеристики
Описание товара Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic
Кулеры и системы охлаждения бренда ID-Cooling представляют собой инновационные решения для эффективного охлаждения процессора вашего компьютера. Обладая диаметром вентилятора 120 мм, эти системы разработаны для достижения оптимального воздушного потока, обеспечивая надежное рассеивание тепла и поддерживая стабильную работу вашего устройства даже при высокой нагрузке. Одной из ключевых особенностей кулеров ID-Cooling является наличие тепловых трубок, которые способствуют более быстрому и эффективному отводу тепла от процессора. Это гарантирует, что ваш процессор будет защищен от перегрева и сохранит свою производительность на высоком уровне. Воздушное охлаждение от ID-Cooling является надежным и долговечным решением для всех, кто ценит стабильность и эффективность работы компьютера. Эти системы охлаждения представляют собой идеальное сочетание передовых технологий и высокого качества сборки, что делает их отличным выбором для пользователей, стремящихся к оптимальному балансу тишины и производительности.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь
Достоинства:
Комментарий:
довольно хорошо работает,тихий,проц р5 5600х греется около 55-65 в играх типо геншина танков или же других стим проектов
Достоинства:
Комментарий:
Высокий, в старые корпуса не влазит, приходится снимать декоративную накладку с радиатора. Кулер тихий, на процы-середнечки хватает с запасом!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер с рассеиванием 120 ватт, подойдет для бюджетных игровых процессоров с тепловыделением до 100 ватт.
Достоинства:
Комментарий:
Купил такой уже в четвёртый раз для i5 12400f система DDR5 охлаждает очень хорошо, очень тихий - почти бесшумный! Устанавливается легко. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Очень долгая доставка нет отслеживания несколько раз переносили . Виноват ситилинк
Достоинства:
Комментарий:
Башня хороша. Тепло отводит отлично, не шумит. Установка обычная. Есть крепление как и для интЫл так и для амудэ Брал на r5 8600g
Достоинства:
Комментарий:
Объективно хороший кулер на 5 5600 Х 56 градусов максимум
Достоинства:
Комментарий:
с R5 5500 справляется отлично, в полностью чёрной сборке смотрится хорошо, не шумный
Достоинства:
Комментарий:
беру уже 2 кулер, приятно сделан, не то что за 700р тут фольгу продают
Достоинства:
Комментарий:
Поставил без особых проблем. Только в корпус маленько не убрался. снял декоративную накладку, и крышка корпуса нормально закрылась. Вентиляторы заказывал на башню отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
Устанавливается легко, работает отлично, не шумит. Нраица
Достоинства:
Комментарий:
Да в общем и придраться особо не к чему, всё нормально, результатом работы доволен! Дно ровное, обработка хорошая. Цена-качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер, брал по отзывам и рекомендациям на ryzen 5 7600x3d, так как проц мало потребляет и мало греется, в целом все так и есть, пока что выше 80 градусов не поднимался, термопаста кстати в комплекте есть, какой то ноунейм) я наносил свою, работает тихо
Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic
Достоинства:
Комментарий:
довольно хорошо работает,тихий,проц р5 5600х греется около 55-65 в играх типо геншина танков или же других стим проектов
Достоинства:
Комментарий:
Высокий, в старые корпуса не влазит, приходится снимать декоративную накладку с радиатора. Кулер тихий, на процы-середнечки хватает с запасом!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер с рассеиванием 120 ватт, подойдет для бюджетных игровых процессоров с тепловыделением до 100 ватт.
Достоинства:
Комментарий:
Купил такой уже в четвёртый раз для i5 12400f система DDR5 охлаждает очень хорошо, очень тихий - почти бесшумный! Устанавливается легко. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Очень долгая доставка нет отслеживания несколько раз переносили . Виноват ситилинк
Достоинства:
Комментарий:
Башня хороша. Тепло отводит отлично, не шумит. Установка обычная. Есть крепление как и для интЫл так и для амудэ Брал на r5 8600g
Достоинства:
Комментарий:
Объективно хороший кулер на 5 5600 Х 56 градусов максимум
Достоинства:
Комментарий:
с R5 5500 справляется отлично, в полностью чёрной сборке смотрится хорошо, не шумный
Достоинства:
Комментарий:
беру уже 2 кулер, приятно сделан, не то что за 700р тут фольгу продают
Достоинства:
Комментарий:
Поставил без особых проблем. Только в корпус маленько не убрался. снял декоративную накладку, и крышка корпуса нормально закрылась. Вентиляторы заказывал на башню отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
Устанавливается легко, работает отлично, не шумит. Нраица
Достоинства:
Комментарий:
Да в общем и придраться особо не к чему, всё нормально, результатом работы доволен! Дно ровное, обработка хорошая. Цена-качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер, брал по отзывам и рекомендациям на ryzen 5 7600x3d, так как проц мало потребляет и мало греется, в целом все так и есть, пока что выше 80 градусов не поднимался, термопаста кстати в комплекте есть, какой то ноунейм) я наносил свою, работает тихо