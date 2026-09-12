Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Петличная радиосистема
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675465
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Петличная радиосистема Godox MoveLink II M2
Петличная радиосистема Godox MoveLink II M2 – компактная и легкая беспроводная система для улучшения записи звука во время проведения интервью, ведения видеоблогов и подкастов, производства кино и видеоконтента. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы, что делает ее незаменимой на выездных и длительных съемках. В системе используется технология перестройки рабочей частоты, которая обеспечивает стабильный сигнал и позволяет избежать помех даже в местах с интенсивным использованием Bluetooth и Wi-Fi. Система позволяет записывать профессиональный звук с высокой детализацией в самых разнообразных условиях.
Петличная радиосистема Godox MoveLink II M2 – компактная и легкая беспроводная система для улучшения записи звука во время проведения интервью, ведения видеоблогов и подкастов, производства кино и видеоконтента. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы, что делает ее незаменимой на выездных и длительных съемках. В системе используется технология перестройки рабочей частоты, которая обеспечивает стабильный сигнал и позволяет избежать помех даже в местах с интенсивным использованием Bluetooth и Wi-Fi. Система позволяет записывать профессиональный звук с высокой детализацией в самых разнообразных условиях.
Петличная радиосистема Godox MoveLink II M2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Петличная радиосистема Godox MoveLink II M2