Top.Mail.Ru
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 1
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 2
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 3
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 4
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 5
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 6
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 7
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 8
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 9
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 1
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 2
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 3
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 4
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 5
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 6
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 7
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 8
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 9
  • Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710856
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х10
Вес, г.
500

Описание товара Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой

Радиосистема Saramonic MIX универсальная, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой и переходниками это идеальное решение для тех, кто хочет обеспечить высокое качество звука при передаче информации на расстоянии. Этот комплект состоит из приемника и двух передатчиков, которые могут использоваться отдельно или вместе для создания уникальной системы связи. Основными преимуществами этой радиосистемы являются ее высокая мощность и широкий диапазон частот, что позволяет использовать ее в различных ситуациях от конференций до спортивных мероприятий. Кроме того, она оснащена ветрозащитой и креплением на одежду, что делает ее удобной для использования в любых условиях.

Отзывы о товаре Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Страна производитель
Китай
Описание
Радиосистема Saramonic MIX универсальная, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой и переходниками это идеальное решение для тех, кто хочет обеспечить высокое качество звука при передаче информации на расстоянии. Этот комплект состоит из приемника и двух передатчиков, которые могут использоваться отдельно или вместе для создания уникальной системы связи. Основными преимуществами этой радиосистемы являются ее высокая мощность и широкий диапазон частот, что позволяет использовать ее в различных ситуациях от конференций до спортивных мероприятий. Кроме того, она оснащена ветрозащитой и креплением на одежду, что делает ее удобной для использования в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...