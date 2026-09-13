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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710856
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Описание товара Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой
Радиосистема Saramonic MIX универсальная, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой и переходниками это идеальное решение для тех, кто хочет обеспечить высокое качество звука при передаче информации на расстоянии. Этот комплект состоит из приемника и двух передатчиков, которые могут использоваться отдельно или вместе для создания уникальной системы связи. Основными преимуществами этой радиосистемы являются ее высокая мощность и широкий диапазон частот, что позволяет использовать ее в различных ситуациях от конференций до спортивных мероприятий. Кроме того, она оснащена ветрозащитой и креплением на одежду, что делает ее удобной для использования в любых условиях.
Радиосистема Saramonic MIX универсальная, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой и переходниками это идеальное решение для тех, кто хочет обеспечить высокое качество звука при передаче информации на расстоянии. Этот комплект состоит из приемника и двух передатчиков, которые могут использоваться отдельно или вместе для создания уникальной системы связи. Основными преимуществами этой радиосистемы являются ее высокая мощность и широкий диапазон частот, что позволяет использовать ее в различных ситуациях от конференций до спортивных мероприятий. Кроме того, она оснащена ветрозащитой и креплением на одежду, что делает ее удобной для использования в любых условиях.
Радиостистема универсальная Saramonic Mix all-in-one, приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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