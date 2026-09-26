Радиосистема Saramonic BlinkMe B2(TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика, черный

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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
2 передатчика, приемник, 2 магнитные клипсы, магнитный адаптер в башмак, 4 магнита, 2 меховых ветрозащиты, зажим для телефона, кабель USB, кабель 3.5 мм TRRS, документация, упаковка
Вид микрофона
врезной/встраиваемый, портативный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621482
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Saramonic представляет инновационную беспроводную радиосистему BlinkMe, которая обеспечивает запись звука высокого качества от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема способна выводить звук в два устройства одновременно и снабжена встроенной памятью объемом 8 ГБ.
Радиосистема Saramonic BlinkMe
Компактная и универсальная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 2 разных источников. Подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Сенсорный экран на передатчиках и на приемнике с настраиваемым интерфейсом позволяет оперативно и легко задавать нужные настройки. Встроенная память позволяет дублировать материалы записи, а функция «запасной канал» сохранит верхние уровни на случай перегрузки.
Передатчики способны работать до 9 часов от одного заряда батареи. Приемник может работать до 24 часов от одного заряда или может «поделиться» этим зарядом с передатчиками, продлевая время работы каждого из них на 4.5 часа.
2 передатчика, приемник, 2 магнитные клипсы, магнитный адаптер в башмак, 4 магнита, 2 меховых ветрозащиты, зажим для телефона, кабель USB, кабель 3.5 мм TRRS, документация, упаковка
Вид микрофона
врезной/встраиваемый, портативный
Динамический диапазон трансмиттера, дБ
110
Соотношение сигнал/шум
80
Диаграмма направленности
всенаправленный
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic представляет инновационную беспроводную радиосистему BlinkMe, которая обеспечивает запись звука высокого качества от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках видео, участии в конференциях и подкастах. Радиосистема способна выводить звук в два устройства одновременно и снабжена встроенной памятью объемом 8 ГБ.
Радиосистема Saramonic BlinkMe
Компактная и универсальная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 2 разных источников. Подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Сенсорный экран на передатчиках и на приемнике с настраиваемым интерфейсом позволяет оперативно и легко задавать нужные настройки. Встроенная память позволяет дублировать материалы записи, а функция «запасной канал» сохранит верхние уровни на случай перегрузки.
Передатчики способны работать до 9 часов от одного заряда батареи. Приемник может работать до 24 часов от одного заряда или может «поделиться» этим зарядом с передатчиками, продлевая время работы каждого из них на 4.5 часа.
Радиосистема Saramonic BlinkMe B2(TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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