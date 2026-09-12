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Петличная радиосистема Godox Virso M2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Петличная радиосистема Godox Virso M2

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Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 1
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 2
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 3
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 4
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 5
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 6
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 7
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 8
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 9
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 10
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 11
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 12
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 13
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 14
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 15
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 16
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 17
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 18
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 19
Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Петличная радиосистема
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 1
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 2
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 3
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 4
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 5
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 6
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 7
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 8
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 9
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 10
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 11
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 12
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 13
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 14
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 15
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 16
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 17
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 18
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 19
  • Петличная радиосистема Godox Virso M2 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675469
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Петличная радиосистема
Соотношение сигнал/шум
70
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
встроенная литиевая батарея
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х9
Вес, г.
800

Описание товара Петличная радиосистема Godox Virso M2

Петличная радиосистема Godox Virso M2 – беспроводная система с двумя передатчиками и одним приемником с возможностью записи аудио с любых камер, смартфонов или других записывающих устройств. Петличная система записи звука используется блогерами, преподавателями или журналистами для ведения блогов, подкастов, интервью, лекций и другого видеоконтента.

Отзывы о товаре Петличная радиосистема Godox Virso M2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Петличная радиосистема
Соотношение сигнал/шум
70
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
встроенная литиевая батарея
Страна производитель
Китай
Описание
Петличная радиосистема Godox Virso M2 – беспроводная система с двумя передатчиками и одним приемником с возможностью записи аудио с любых камер, смартфонов или других записывающих устройств. Петличная система записи звука используется блогерами, преподавателями или журналистами для ведения блогов, подкастов, интервью, лекций и другого видеоконтента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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