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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Комплектация
передатчик Blink500 Pro TXSx4 шт. приемник Blink500 Pro 4RXx1 шт. зарядный кабель USB-Cx5 шт. меховая ветрозащитаx4 шт. двойной Y-образный кабель TRS 3.5 мм TRS на 3.5 мм TRS для камеры x1 шт. двойной Y-кабель 3.5 мм TRS на 3.5 мм TRRS для смартфона x1 шт, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621571
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передатчик Blink500 Pro TXSx4 шт. приемник Blink500 Pro 4RXx1 шт. зарядный кабель USB-Cx5 шт. меховая ветрозащитаx4 шт. двойной Y-образный кабель TRS 3.5 мм TRS на 3.5 мм TRS для камеры x1 шт. двойной Y-кабель 3.5 мм TRS на 3.5 мм TRRS для смартфона x1 шт, документация, упаковка
Диаграмма направленности
всенаправленный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
200
Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B8 приемник и 4 передатчика
Saramonic представляет ультракомпактную беспроводную радиосистему Blink500 Pro B8, которая обеспечивает запись звука от 4 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках интервью, участии в конференциях и подкастах. Легкая, ультракомпактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 4 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Приемник способен работать до 8 часов от одного заряда батареи. Приемник и передатчики могут заряжаться через разъем USB-C от сети или пауэрбанков.
передатчик Blink500 Pro TXSx4 шт. приемник Blink500 Pro 4RXx1 шт. зарядный кабель USB-Cx5 шт. меховая ветрозащитаx4 шт. двойной Y-образный кабель TRS 3.5 мм TRS на 3.5 мм TRS для камеры x1 шт. двойной Y-кабель 3.5 мм TRS на 3.5 мм TRRS для смартфона x1 шт, документация, упаковка
Диаграмма направленности
всенаправленный
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic представляет ультракомпактную беспроводную радиосистему Blink500 Pro B8, которая обеспечивает запись звука от 4 передатчиков и поддерживает запись в беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках интервью, участии в конференциях и подкастах. Легкая, ультракомпактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 4 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Приемник способен работать до 8 часов от одного заряда батареи. Приемник и передатчики могут заряжаться через разъем USB-C от сети или пауэрбанков.
Радиосистема Saramonic Blink500 Pro B8 приемник и 4 передатчика - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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