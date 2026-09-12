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Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга

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Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 1
Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 2
Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 3
Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 4
Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 5
Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Энкодер
Комплектация
энкодер AVMATRIX SE1217,монтажный кронштейн (опция), универсальный источник питания DC 12V 2А, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
  • Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 1
  • Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 2
  • Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 3
  • Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 4
  • Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 5
  • Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700709
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Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Энкодер
Подключение
беспроводное
Комплектация
энкодер AVMATRIX SE1217,монтажный кронштейн (опция), универсальный источник питания DC 12V 2А, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Питание
источник питания DC 12V 2А
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х7
Вес, г.
600

Описание товара Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга

Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 - Профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по HDMI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т. д.

Отзывы о товаре Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга




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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Энкодер
Подключение
беспроводное
Комплектация
энкодер AVMATRIX SE1217,монтажный кронштейн (опция), универсальный источник питания DC 12V 2А, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Питание
источник питания DC 12V 2А
Страна производитель
Китай
Описание
Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 - Профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по HDMI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Энкодер AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI для стриминга - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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