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Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E

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Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 1
Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 2
Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 3
Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 4
Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 1
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 2
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 3
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 4
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674888
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Внешние выходы
PS/2, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2xDisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.59

Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E

Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E обеспечивает производительность и стабильность при запуске игр, обработке ресурсов требовательных программ, в многозадачном режиме. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и поддерживает совместную работу с процессорами AMD Raphael в исполнении AM5. Для подключения оперативной памяти объемом до 128 ГБ есть 4 слота DIMM DDR5. Дискретная видеокарта устанавливается с помощью слотов PCI-E x16 и PCI-E x1. Устройства хранения HDD/SSD можно задействовать посредством 2 разъемов M.2 и 4 слотов SATA. Плата ASUS TUF GAMING B650M-E оснащена проводным сетевым контроллером со скоростью 2.5 Гбит/с для доступа к Интернету. Усиленная элементная база TUF PROTECTION гарантирует безотказную работу платформы. Разъемы 5V-D-G и 12V-G-R-B предоставляют возможность подключения светодиодных лент ARGB/RGB.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Внешние выходы
PS/2, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2xDisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E обеспечивает производительность и стабильность при запуске игр, обработке ресурсов требовательных программ, в многозадачном режиме. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и поддерживает совместную работу с процессорами AMD Raphael в исполнении AM5. Для подключения оперативной памяти объемом до 128 ГБ есть 4 слота DIMM DDR5. Дискретная видеокарта устанавливается с помощью слотов PCI-E x16 и PCI-E x1. Устройства хранения HDD/SSD можно задействовать посредством 2 разъемов M.2 и 4 слотов SATA. Плата ASUS TUF GAMING B650M-E оснащена проводным сетевым контроллером со скоростью 2.5 Гбит/с для доступа к Интернету. Усиленная элементная база TUF PROTECTION гарантирует безотказную работу платформы. Разъемы 5V-D-G и 12V-G-R-B предоставляют возможность подключения светодиодных лент ARGB/RGB.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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