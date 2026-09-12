Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E
Материнская плата ASUS TUF GAMING B650M-E обеспечивает производительность и стабильность при запуске игр, обработке ресурсов требовательных программ, в многозадачном режиме. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и поддерживает совместную работу с процессорами AMD Raphael в исполнении AM5. Для подключения оперативной памяти объемом до 128 ГБ есть 4 слота DIMM DDR5. Дискретная видеокарта устанавливается с помощью слотов PCI-E x16 и PCI-E x1. Устройства хранения HDD/SSD можно задействовать посредством 2 разъемов M.2 и 4 слотов SATA. Плата ASUS TUF GAMING B650M-E оснащена проводным сетевым контроллером со скоростью 2.5 Гбит/с для доступа к Интернету. Усиленная элементная база TUF PROTECTION гарантирует безотказную работу платформы. Разъемы 5V-D-G и 12V-G-R-B предоставляют возможность подключения светодиодных лент ARGB/RGB.
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